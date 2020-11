Expertos analizan anuncios de los candidatos de EE. UU. sobre Colombia

A pocas horas de las elecciones presidenciales en EE. UU., cuando los ojos del mundo están sobre los candidatos Joe Biden (demócrata) y el presidente Donald Trump (republicano), ambos políticos le dieron entrevistas exclusivas a EL TIEMPO, para destapar sus cartas sobre el futuro de sus eventuales gobiernos de cara a Colombia y la región.



El hecho inédito de los dos candidatos del país más poderoso del planeta hablando sobre esos temas, en un medio colombiano, refleja un interés por el voto latino y puso sobre la mesa características de la polarización que se vive en la política nacional.

Para Yann Basset, doctor en Ciencia Política y analista, sus discursos evidencian que el país ha proyectado sus “propias divisiones sobre la polarización de la campaña norteamericana, y que los candidatos hablan cada cual de Colombia a través de sus canales personales o partidistas”.



En la entrevista, Biden aseguró que “Trump ha politizado la relación entre Estados Unidos y Colombia, socavando décadas de apoyo bipartidista”. ¿Esto es así? Para algunos analistas, este señalamiento tiene asidero.



“Trump, de la mano del gobierno de Iván Duque y su partido, ha aminorado las bases bipartidistas de la relación bilateral. Esto ha deteriorado el asocio estratégico que los dos países han logrado construir en los últimos tiempos”, advierte Arlene B. Tickner, analista internacional e investigadora.



Por su parte, Sandra Botero, doctora de Ciencia Política y profesora de la Universidad del Rosario, afirma que “se está politizando la relación bilateral para efectos de una coyuntura electoral”. Jairo Libreros, analista internacional, va más allá y señala que Trump “politizó la agenda bilateral entre Colombia y EE. UU.”.

La paz es uno de los temas en los que esto se refleja. Trump señaló en su entrevista que Biden, exvicepresidente de EE. UU. (2009-2017), fue “muy débil a la hora de ayudar a Colombia a obtener un mejor proceso de paz”, y señaló que ahora los “colombianos vulnerables están pagando las consecuencias”.



No obstante, en 2016 Donald Trump elogió y felicitó al entonces presidente Juan Manuel Santos tras la firma del acuerdo de paz.



Botero explica que esto se debe a un cambio en la postura del Gobierno estadounidense frente al proceso de paz en la era Trump, pues “el mandatario de EE. UU. está más alineado con la concepción de paz que tiene el gobierno Duque”.



En este sentido, Trump aseguró que para él es una prioridad la paz, mientras que “Biden tuvo el chance de ayudar a América Latina y no le dio la importancia suficiente”. Frente a ello, los analistas señalan que Colombia ha sido una prioridad para EE. UU. en América Latina, dada la alianza que se ha construido entre los dos países, tanto con republicanos como con demócratas; por tanto, sugerir que en el pasado reciente no ha habido apoyo para América Latina y Colombia no corresponde a la verdad.



Una postura distinta tiene Botero, quien señala que “América Latina no ha sido necesariamente una prioridad para la administración de Trump”.



Pero hay consenso en que en el gobierno de Obama, EE. UU. dio un acompañamiento constructivo en las negociaciones de paz, asistencia técnica y cooperación.



Basset advirtió que una ayuda diferente a la que el país norteamericano le dio al país “hubiera podido significar una injerencia, sobre todo sabiendo lo que pensaban en las Farc de Estados Unidos”.



Sobre el mismo asunto, Trump puntualizó que en su administración firmaron una ley que ayuda a las mujeres en el proceso de construcción de la paz. Ante ello, expertos recuerdan que la estrategia no versa sobre la paz, sino el empoderamiento económico de las mujeres.



A su vez, Biden señaló que él ha apoyado la paz y la seguridad del país y que colaboró “con los esfuerzos de un amigo cercano para combatir el tráfico de drogas”. Sobre el tema, Tickner señala que Biden “ha vivido distintos momentos de la estrecha relación bilateral”.



En este día de elecciones, los analistas consultados consideran que teniendo en cuenta el apoyo que Colombia ha recibido de distintos gobiernos estadounidenses, es de esperar que una posible presidencia de Biden continúe dicha tradición, al contrario de lo que sugirió el republicano.

“Biden es un aliado estratégico de Colombia. Es un convencido de la importancia de una agenda exterior con apoyo bipartidista”, argumentó Libreros, con lo cual coincide Tickner, quien sentenció: “El valor agregado en caso de que Biden llegue a la Casa Blanca consiste en su apoyo al proceso de paz y honestidad”.

