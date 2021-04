El trino de Iván Marulanda sobre conocimiento político de los jóvenes

Iván Marulanda, actual senador de la República por el Partido Alianza Verde, trinó el pasado domingo 4 de abril, sobre el conocimiento político de los jóvenes.

Estas fueron sus palabras exactas: “Es que oigo y leo jóvenes opinadores señalar con el dedo quién puede ser o no ser, quién debe ser o no ser, quien sebe ser o no ser presidente, ministro, senador, alcalde, gobernador, y me rio para mis adentros, ¿de dónde estos jóvenes van a saber tanta cosa? ¡Claro que no lo saben! Contaminación ambiental”.

Tweet de Iván Marulanda. Foto: Twitter Iván Marulanda

Sin embargo, gran parte del electorado de Iván Marulanda fueron jóvenes que lo apoyaron en su candidatura a la presidencia del Senado e julio de 2020.



Después de una lluvia de críticas de la ciudadanía en Twitter, su copartidaria, Angélica Lozano, expresó: “Iván se equivocó. La opinadera en Twitter se presta para decir bobadas, ofender sin querer y escribir mal o distinto a lo que quiso decir. A Iván Marulanda lo he visto sintonizado con los jóvenes en su paso por el senado. Debe estar por corregir o aclarar qué quiso decir”.



Luego, el senador, expresó disculpas por cuestionar el conocimiento de político de los jóvenes: “Es verdad, expresé pésimo mi pensamiento en ese tweet, nada que ver, lo siento jóvenes, mis disculpas, no es con Uds ni con su libertad de opinión que respeto prohijo y protejo y que es fundamental. Me motivaron personas sectarias que por no mentarlas les dije distraído “jóvenes” (sic).



No es la primera vez que el actual senador hace un trino sobre este tema. El 29 de octubre de 2020 también se refirió a la juventud a través de Twitter: “Cómo hace la juventud para saber qué sucedió antes de que nacieran si nadie les informa... además, hay hechos históricos difíciles de explicar porque sobre ellos no hay claridad. Total, a partir de la ignorancia se repite la historia en medio de la algarabía, insultos y violencia”.



Al igual que el 19 de enero de 2019. "Jóvenes... si por alguna extraña casualidad de la vida se les presenta la oportunidad de empezar su carrera pública como presidentes de la República o como ministros, les aconsejo que !no lo intenten! !terminan mal!... !los ejemplos (descalabros) abundan!... y peor !hacen daño! (sic)".



A partir de las críticas suscitadas, los jóvenes de Partido Verde emitieron un comunicado rechazando este tipo de comentarios sobre la juventud.

