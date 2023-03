Dayssuris del Carmen Vásquez entregó a la revista Semana las supuestas conversaciones que sostenía a través de WhatsApp con su exesposo Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro y diputado del Atlántico.



La revelación de los chats la hace luego de asegurar que su expareja recibió dineros del excapo Samuel Santander Lopesierra y del contratista Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca para la campaña presidencial. Sin embargo, Nicolás Petro, según Day Vásquez, habría decidido comprar una casa de cerca de 1.600 millones de pesos, que no se concretó.

En las conversaciones que habría sostenido Daissurys (Day en redes sociales) con Nicolás Petro habría una promesa de compraventa de una vivienda muy cerca de Barranquilla, la cual tendría un precio de 1.600 millones de pesos.



La mujer cuenta que : “Alcanzamos a entregar el 60 por ciento del valor de la casa, 793 millones de pesos”. Adicional a esto se conoció que la vivienda fue arrendada en un primer momento para esta pareja, pero que, según la revista, tiene un contrato con opción de compra hasta junio de el año en curso.



'El turco Hilsaca’ denunció a exesposa de Nicolás Petro por injuria y calumnia Foto: archivo particular

La exesposa del diputado a la asamblea de Atlántico también reveló en días anteriores que Nicolás Petro supuestamente recibió dineros de Santander Lopesierra, 'El hombre Malboro' y de 'El Turco Hilsaca', ambos antiguos procesados por la justicia colombiana.



El monto que habría recibido de estos dos hombres superaría la suma de mil millones de pesos. Al respecto Day asegura que en su momento el hijo mayor de Gustavo Petro le reclamó el dinero que estaría guardado en una caja fuerte de la vivienda "me dijo que esa plata era de él y que no tenía por qué quedarme con eso. Yo la tengo en un CDT”, mencionó.



En otros apartados de la conversación revelada por Daysuris Vásquez, Nicolás Petro habría revelado la sorpresa que tuvo su madre al visitar la lujosa vivienda que se ubicaría en Puerto Colombia.



"Ya llegó mi mamá", escribió Nicolás Petro, a lo que Day pregunta la opinión sobre la vivienda "Que esto parece una mansión", respondió el hijo mayor del Presidente. Adicional a esto Nicolás Petro menciona que su madre le preguntó cuánto pagaba por el alquiler y este responde "Le dije que era de un amigo y preguntó que si era traqueto."



Revelaciones sobre los 'cupos' o puestos de trabajo

Dentro de las extensas conversaciones reveladas por Day, se habla sobre las reuniones que habría tenido Nicolás Petro con funcionarios del Gobierno, para, presuntamente, dar puestos de trabajo en entidades nacionales, en los chats se mencionan estas vacantes como "cupos".



Estas reuniones se habrían dado entre el hijo de Gustavo Petro y el ministro del Interior Alfonso Prada. Según el chat, la conversación se dio en noviembre de 2022.



"Estoy esperando que me confirmen dos reuniones. Prada y la ministra de Deporte y DPS (Departamento de Prosperidad Social)", escribió Nicolás.



Este encuentro se habría concretado el 27 de noviembre, fecha en la que se habrían confirmado los "cupos". Incluso, Days asegura que la reunión con Musa Abraham Besaile Flórez, el hijo del condenado excongresista, no fue algo de amigos.



"De hecho, a él le entregaron el Sena de Córdoba, y pusieron a alguien muy cercano a Musa de director. Por eso la cercanía con Musa y todo este tema en Córdoba", dijo Vásquez.

Day también asegura que le hizo una dura advertencia a Nicolás Petro: "Deja de reunirte con ministros y demás (…). Párale a eso, le van a mandar una carta a tu papá (…) te falta mucho por aprender".



Después de estas revelaciones, se conoció otra conversación entre Nicolás Petro y Dayssuris, donde, al parecer, le reclama por haber mostrado las conversaciones que tuvieron vía WhatsApp.



"No tenías que decirle a nadie, absolutamente a nadie. Así que por ese lado, ya el daño está hecho. No debiste hacerlo", escribió Nicolás. "Se lo dije a ellos en un momento de mucha rabia", puntualizó Day.



Estas pruebas ya habrían sido presentadas ante la Fiscalía y se espera que en los próximos días se revelen más detalles.

