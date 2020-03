El regaño del presidente de Chile a Guaidó por 'Venezuela Aid Live'

"Venezuela, hoy no será tu muerte sino tu nacimiento". Muchos recordarán esta frase dijo Daniel Habif en medio de su discurso en el concierto 'Venezuela Aid Live' que se realizó el pasado 22 de febrero del 2019 en Cúcuta, Colombia.



Este fue uno de los momentos más sobrecogedores, las personas lloraban, los ancianos se llenaban de esperanza y millones de venezolanos pedían que dejaran entrar la ayuda humanitaria.

Pero lo que muchos no vieron, un año después, el periódico El Mercurio, de Chile, lo sacó a la luz.



En un artículo publicado en su edición de este domingo, cuentan de una fuerte discusión que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tuvo con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.



En medio del concierto quedaron las icónicas fotos de los mandatarios que asistieron: Iván Duque, presidente de Colombia y quien fue el anfitrión, Sebastián Piñera, presidente de Chile, y Mario Abdo, de Paraguay.



El Mercurio narra que a pesar de la opinión de la Cancillería de Chile para que Piñera no se trasladara hasta la frontera, lo hizo. Una vez en Cúcuta, se reunieron los jefes de Estado.



"Juan Guaidó expuso con mucho detalle la coordinación que existía para que ciudadanos venezolanos atravesaran la frontera y llegaran hasta Cúcuta a recoger alimentos, víveres y toda la ayuda que se había reunido, y aseguró que esos ciudadanos venezolanos estaban perfectamente coordinados y que iban a llegar en cantidades muy importantes".



Pero el diario asegura que al día siguiente, cuando se esperaba que esto empezara a operar, hubo descordinación y que había poco flujo de venezolanos que intentaban atravesar.



Este hecho, asegura el periódico chileno, empezó a "poner nerviosos a los presentes, pero muy particularmente al presidente Piñera, quien se dio cuenta de que este operativo vestía mal" y les pidió a Duque y a Guaidó que coordinaran y tomaran las medidas pertinentes.



Pero luego de 30 minutos esto no mejoraba, "los venezolanos que atravesaban era una mínima cantidad y, por lo tanto, la presencia de estos mandatarios parecía un exceso.



Ahí fue cuando el presidente Piñera, ya molestó, tuvo una discusión con el presidente encargado Juan Guaidó".



"Le enrostró la falta de experiencia, el poco oficio del que este episodio estaba dando cuenta, le señaló que esto se debió haber planificado en mejores condiciones, que se estaba dañando la reputación, el prestigio y el apoyo que países como Chile, Paraguay y la propia Colombia estaban poniendo a su favor".

El diario señala que al poco tiempo Piñera emprendió el retorno a su país.



Además, asegura que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no asistió pues Estados Unidos recibió información de los servicios de inteligencia americanos, 72 horas antes del evento, que "planteaba la inconveniencia de efectuar la operación, porque se preveían malos resultados".



Luego del concierto, que algunos consideran un fracaso, los mandatarios Piñera y Guaidó han mantenido una buena relación. Casi tres meses después del concierto, Guaidó aseveró en una entrevista con con T13 que "el Presidente Sebastián Piñera ha sido fundamental para la causa venezolana. Lo he dicho en muchas ocasiones, (es un) amigo de una causa justa que son los derechos fundamentales de los venezolanos".



Por su parte, el 22 de septiembre del año pasado, el presidente de Chile reconoció nuevamente a Juan Guaidó como presidente "legítimo de Venezuela".



