‘El modelo de la vida tenemos que construirlo desde las comunidades’

“El mensaje para Colombia es que nos unamos”, este fue el llamado que hizo Aida Quilcué, lideresa indígena del Pueblo Nasa de Tierradentro, en el departamento del Cauca, al anunciar la decisión de las 127 autoridades pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), a apoyar el Paro Nacional.

Dicha decisión se dio en un contexto particular. Días atrás, el martes 20 de abril, fue asesinada la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocué, en el resguardo La Laguna Siberia, del municipio de Caldono, norte del Cauca. A partir de estos hechos los pueblos pertenecientes al Cric establecieron desarrollar una Minga hacia adentro o Minga de control territorial, como respuesta al asesinato de Peña.



Al terminar con las labores de la Minga de control territorial en el Cauca, como la erradicación de cultivos ilícitos, el Cric se declaró en Minga hacia afuera: “El gobierno de Duque no ha querido escuchar al pueblo colombiano. Nosotros, como pueblos indígenas y sociales del país, no queremos más impuestos y por esta razón vamos a estar en este proceso de la Minga hacia afuera”, explicó Quilcué al anunciar la decisión.



Aida es la coordinadora del Cric nacional. Ha ocupado numerosos cargos en su trayectoria como lideresa indígena, entre esos, como consejera de derechos humanos para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).



Quilcué asegura que como movimiento indígena y social el principio del diálogo para la solución de conflictos siempre se ha tenido y se tendrá presente. Sin embargo, afirma que más allá de ese diálogo, es hora de que los colombianos y las colombianas comiencen “a tomar mejores decisiones”.

¿Qué piensa de la crisis social que vive el país?

En primer lugar, el país ha estado en crisis desde que comenzó el Gobierno de Iván Duque, aunque antes también, pero creo que la situación se ha agudizado mucho más durante este Gobierno porque estamos viviendo una situación de emergencia humanitaria en los territorios y ahora el Paro Nacional. También hay una falta de garantías de derechos no solamente para los pueblos indígenas, sino para los colombianos y colombianas. Yo creo que estamos viviendo una situación bastante compleja y esa es la razón por la que el Paro Nacional ha sido importante en todo este proceso.

¿En medio de todo lo que ha sucedido durante el Paro Nacional, qué es lo que más les preocupa a ustedes como comunidades indígenas?

Lo que más nos preocupa es la vida. La vida, el territorio, la paz, la dignidad. Y bueno, de ahí la regresividad de los derechos.

¿Por qué los pueblos indígenas se declaran en Minga Nacional y, específicamente en el Cric, con la decisión de ir con la Minga hacia Cali?

Nosotros nos vinimos a apoyar a Cali porque estamos y hemos estado en Minga Permanente porque nos están matando en nuestros territorios, porque tenemos una situación difícil de manera permanente en nuestros resguardos. Nosotros aún seguimos en Minga. Además, porque en Cali surgió una de las movilizaciones más importantes en donde la gente que nunca se había movido, hoy se está moviendo y es la juventud. A nosotros nos parece muy importante ese proceso de movilización y por eso nos venimos acompañarlo, porque los estaban matando. La Guardia Indígena vino a acompañar, a apoyar en términos humanitarios y yo creo que también a aprender. Creo que ha sido un intercambio de experiencias importante para seguir reivindicando los derechos en toda Colombia.



¿Por qué cree que ha escalado tanto la violencia en el contexto de las manifestaciones?

Porque este Gobierno ha promovido la guerra y no la paz.

¿Qué cree que debería hacer el Gobierno Nacional para superar esta situación?

Pues el Gobierno debió de habernos atendido hace mucho rato, para hacer un diálogo sincero y franco, de cara al país, sobre lo que está pasando. Una situación que aún no ha pasado pero que el Gobierno no ha atendido de manera estructural a los temas del país. Al contrario, se ha aprovechado la pandemia para acomodar las leyes a favor de él y del capitalismo. Son muchas situaciones, es un Gobierno que no ha atendido ni ha representado al país.

En múltiples ocasiones el movimiento indígena ha interrumpido diálogos con el Gobierno por la situación de violencia que se vive en los territorios, han denunciado falta de garantías y sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos. Pero entonces, ¿qué hacer para encontrar una solución?

El principio del diálogo lo hemos tenido como movimiento indígena y social, pero yo creo que más allá del diálogo, nosotros tenemos que empezar como colombianos y colombianas a tomar mejores decisiones. El modelo de la vida en este país tenemos que construirlo nosotros desde las bases, desde las comunidades, porque el Gobierno no va a dar las soluciones estructurales. Nos corresponde a nosotros seguir construyendo ese tejido social para transformar este proceso que ha sido tan difícil en Colombia.

Qué sugerencia le haría al comité Nacional del Paro, que son quienes hoy lideran esas conversaciones con el presidente?

Yo creo que el Comité Nacional del Paro si bien ha sido una interlocutor importante, nos parece importante también que tenga muy en cuenta el panorama del país en el marco de la movilización. Porque hoy no se está movilizando solamente quienes nos hemos movido constantemente, sino que también está la gente de a pie, los jóvenes que no se identifican con organizaciones y con ellos es con quienes hay que interlocutar para construir una agenda que realmente represente a todo el país.

Aida Quilcué, lideresa indígena del Cric. Foto: CRIC

Dentro esa agenda que se está construyendo, ¿cuáles son las exigencias o los puntos más importantes para el movimiento indígena?

Yo creo que el Comité Nacional del Paro el año pasado recogió muchas de las exigencias, pero creo que deben seguir construyendo ese proceso con la gente. En ese momento se recogieron algunas exigencias e indicaciones, pero este momento actual ya es muy distinto, entonces hay que seguir hablando con la gente que en esta época con la que no se había dialogado.

Usted ha participado en las asambleas del movimiento indígena, ¿cuáles son esas exigencias al gobierno?

Bueno nosotros hemos hecho muchas exigencias con respecto a la vida, a la paz, a la democracia y al territorio. El problema es que aquí no basta conocer exigencias porque si el que está al mando sigue defendiendo el modelo y el capitalismo, pues la situación de los pueblos indígenas no va a cambiar, o la situación del país en general no va a cambiar, porque no somos solamente los indígenas.



¿Qué opina de la militarización que ordenó el presidente a las ciudades y cómo enfrentaría usted esa situación de criminalidad y civiles armados que se han visto en las manifestaciones?

Yo creo que el Gobierno está aprovechando la pandemia y la legalidad para matar a la gente. Y la protesta y la Minga social es un derecho fundamental. Lo cierto es que aquí, como le digo, el Gobierno nunca va a dar garantías a la vida porque no le conviene y yo creo que nos corresponde a nosotros, a largo plazo, seguir construyendo distintos procesos y que de esa manera, ojalá algún día, la gente deje de aguantar hambre, la gente puede vivir tranquila y también pueda construir sus propios procesos.

¿Cómo ve la actuación de la Minga durante el Paro Nacional? ¿Cree que han fallado en algo?

Nos vamos fortalecidos. Si hemos fallado en algo es porque han habido órdenes directas del presidente de la República, con el con el expresidente Álvaro Uribe, para dar un tratamiento militar Y nosotros no somos fuerzas armadas, somos fuerzas de resistencia civil y no tenemos esa misma dimensión de confrontarlos a ellos. Nosotros hemos venido en una lucha pacífica y vamos a seguir por años milenarios con ese proceso.

Varios personas afirman que el movimiento indígena perdió mucho con lo que sucedió en Cali. Incluso hubo personas aplaudiendo el retiro de la Minga y el regreso de la Policía a las calles, ¿tiene algo que decir sobre esto?

Yo opinaría lo contrario. Si nos aplaudieron es porque llegamos a Cali y de alguna forma ayudamos a la ciudad. Ahora, es también una realidad que hay gente que no está de acuerdo y que es desde la extrema derecha que apoya ese mismo modelo capitalista. Y eso lo respetamos. Desde aquí continuamos construyendo y eso es lo que importa.

Una de las acciones que ha realizado el movimiento indígena durante el Paro Nacional ha sido tumbar las estatuas en Cali, en Popayán, ¿cómo interpretan ustedes estas acciones?

Sobre las estatuas es porque son objetos que fueron sembrados en sitios sagrados, los cuales fueron nuestros espacios milenarios y esa fue una forma de colonización. De tal manera que no lo hemos hecho nosotros como Cric, pero si lo ha hecho el Pueblo Misak y nosotros los respaldamos en ese proceso porque es un legítimo derecho de reivindicación de derechos, del derecho a la dignidad, el derecho a que se dignifique la memoria, la historia, el territorio y todos los procesos de nosotros como pueblos indígenas.



¿Qué tiene por decir sobre la carta que le envió el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, en la que pide perdón por lo sucedido en esa ciudad?

Yo creo que es un mensaje importante porque nosotros sabemos que los que no quieren la transformación o los cambios en el país son pocos. El pueblo tiene un problema estructural.

¿Cuál es la solución a toda esta crisis social?

Yo no te puedo dar soluciones. Las soluciones las tenemos que dar en la medida en que nos unamos los pueblos a acompañar, a conversar, a construir a un largo plazo. Una construcción que transforme este país, que no sean unos pocos los que gobiernen en el país, que no sean unos pocos los que se enriquezcan mientras los pobres son más pobres todavía y más jodidos. Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar, tiene que haber una igualdad, tiene que haber equidad algún día, ¿no?

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo@PoliticaET