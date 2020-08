El Ministro de Salud descarta, por ahora, evaluar la vacuna rusa

Durante el programa diario del presidente Iván Duque, el ministro de Salud, Fernando Ruíz, se refirió al anuncio que hizo Rusia sobre su vacuna Sputnik V para la covid-19. En la transmisión, el mandatario de los colombianos realizó además un balance de las medidas adoptadas en Colombia por la pandemia.

El ministro Ruiz habló sobre la posibilidad de que llegue al país la vacuna que dio a conocer el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por el momento, esa opción estaría cerrada.



"La vacuna que se produce en Rusia debe entrar dentro de los mismos criterios de valoraciones de todas las vacunas que lleguen al país: seguridad, inocuidad y eficacia", aseguró Ruíz, quien además insistió en que "mientras no exista y no se revele por parte de los productores (de la vacuna Sputnik V) más información, no será posible realizar una evaluación por parte del Invima".



Sin embargo, el Ministro aclaró que una vez esté disponible dicha información, esa vacuna estaría dentro de las posibilidades a contemplao por parte de Colombia.

En lo que tiene que ver con el cuidado de los adultos mayores, Diego Molano,

director del Departamento Administrativo de la Presidencia, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de la 'rebelión de la canas'.



El fallo explica que los adultos mayores de 70 años pueden tomar decisiones sobre su propia vida, como la de salir a la calle. Por eso, el tribunal encontró que permitirles menos salidas que a los demás resulta discriminatorio. Siendo así, esta población podrá estar al aire libre tanto como las personas de 18 a 69 años.



Frente a esto, Molano dijo que acatan el fallo, pero insistió en las medidas que debe tener en cuenta esta población. Afirmó que hacen "un llamado de cuidado a los adultos mayores para que tengan la mayor protección en este proceso".

Por su parte, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, informó que el Gobierno establecerá un incentivo adicional de 33.500 millones de pesos con el fin de "aliviar los costos de transporte para sacar los productos desde las veredas".



Aseguró que los agricultores que estén interesados en obtener esta ayuda tienen plazo para inscribirse hasta el 14 de agosto de este año. Según el Gobierno, a la fecha, ya hay 22.000 productores que recibieron parte del incentivo.

Finalmente, el presidente Duque anunció que el Gobierno abrirá 140.000 cupos para el programa 'Jóvenes en Acción'. "Es un salto muy importante. Solo en Bogotá serán 50.000 jóvenes más", aseguró.

