‘El lado B’ de prohibir las marcas de gobierno

En noviembre, el Congreso aprobó la ley que prohíbe el uso de las marcas de gobierno. Esta iniciativa fue bautizada ‘Chao marcas de gobierno’ y permitirá al Estado reducir el gasto en publicidad y ahorrar hasta dos billones de pesos al año. Ningún presidente, alcalde o gobernador podrá gastar dinero público para posicionar un eslogan o un logo asociado con su administración.

Según sus defensores, esta medida ayudará a luchar contra el enfoque individualista y cortoplacista de la política, así como a mejorar la identidad de las instituciones por encima del mandatario de turno. En otras palabras, la propuesta ayudará a restablecer la autonomía de las instituciones frente a tendencias caudillistas que confunden la institución con el gobernante.



La senadora Angélica Lozano, quien encabezó la iniciativa, subrayó que estas marcas de gobierno estaban “destinadas a satisfacer los egos de los gobernantes de turno” y que abusaban de esta publicidad “para imprimir su sello propio a la alcaldía y sustituir la imagen original de la institución con sus propias fantasías”.



También se ha dicho que, en la democracia, “asociar los logros del país, los departamentos y las ciudades a los apellidos de los mandatarios es un problema”, dado que “ya de por sí es complicado convencer a los funcionarios de que su responsabilidad es con la ciudadanía y no con sus proyectos políticos individuales”.

Si bien estos puntos son ciertos, la discusión no puede parar acá. Desde el punto de vista de la comunicación política, una marca de gobierno tiene su razón de ser y esta iniciativa puede ser un obstáculo para los gobernantes a la hora de presentar su proyecto político.



Según el politólogo e investigador argentino Mario Riorda, el papel de la comunicación institucional es construir un consenso dentro de la sociedad alrededor del proyecto político por el cual el mandatario ha sido elegido. Si no existe tal consenso, no podrá contar con el apoyo de la población para impulsar las políticas por la cuales ha sido electo (Ver nota anexa). Se trata de un problema político que puede poner en jaque su gobernabilidad. Esto se ve claramente en el gobierno de Petro, que no ha podido concretar su relato de cambio y su popularidad está en picada.



La construcción del consenso permite que el mandatario gobierne y que la sociedad civil entienda el rumbo que el mandatario propone para el país, el departamento o la ciudad.



Ahora bien, ¿qué tiene que ver el consenso con la marca de gobierno? Más de lo que parece. Lograr el consenso pasa por los que expertos en comunicación llaman un “relato de gobierno”, una narrativa que explique cuál es el proyecto del mandatario. Este relato se construye gracias a una comunicación asertiva de lo que un gobierno nacional o local propone.

Dentro de esta comunicación se encuentra la marca de gobierno que, gracias al eslogan, a los colores y a los logos, transcribe gráfica y verbalmente este relato político. En campaña, cada candidato debe tener su propio eslogan y sus propios colores que sean distintivos y que la ciudadanía pueda reconocer con facilidad. Cuando un candidato llega al cargo, ¿por qué debe renunciar a la narrativa que ganó el apoyo y la confianza de los electores?



Proponer una marca de gobierno no necesariamente significa acabar con la institución, significa también ser coherente con lo que se propuso en campaña y ponerlo en marcha, tanto en las políticas de la institución como en su comunicación.

Recordemos que en Colombia el tema político no es de interés para gran parte de la ciudadanía, cuya participación se limita al hecho de votar. Las marcas de gobierno son la parte más inmediata y más visible del relato de gobierno y acabarlas podría acentuar el desinterés ciudadano en la política.



Cuando Luis Garzón propuso una 'Bogotá sin Indiferencia', Gustavo Petro una 'Bogotá Humana' con colores que sugerían la inclusión o Enrique Peñalosa una ‘Bogotá mejor para todos’, tenían la ambición de proyectar algo de su ego, pero también el rumbo que le querían dar a la ciudad y la esencia de su proyecto político.

De la misma manera, la ‘Mano firme, corazón grande’ de Álvaro Uribe se han impuesto en el imaginario colectivo como el símbolo del Centro Democrático y dentro de esta identidad visual cabe toda la esencia del uribismo.



La semiótica, la ciencia que estudia el proceso de significación, nos enseña que cada signo, como un logo y un eslogan de marca de gobierno, tiene su importancia para la construcción de sentido dentro de una sociedad.



Si le quitamos los signos, símbolos y colores a la comunicación política, esta no será capaz de enviar un mensaje cargado de sentido, ni lograr el consenso que los mandatarios necesitan para gobernar. Más allá de un derroche de dineros públicos, una marca de gobierno le da sentido a la acción política y es una apuesta para incluir a la población en dicha acción, pero solo cuando esta entiende su propósito.



(*) Docente-investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.



(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

‘La comunicación puede ser ese punto de partida para construir consensos’



Mario Riorda es especialista en comunicación política y gestión de crisis. Es consultor en estrategia y comunicación para Gobiernos y partidos en América Latina. Estuvo en Perú para dictar una serie de conferencias a funcionarios y especialistas de la comunicación para instituciones gubernamentales en Lima, Arequipa y Cusco, auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y con el financiamiento de la Unión Europea.



¿Cuál es el rol que cumple la comunicación gubernamental en la gestión de gobierno?



La comunicación gubernamental es la de más largo plazo, pues es la que sostiene a un gobierno en sus valores y determina su rumbo. Esto implica mantener una coherencia para que el eje de la comunicación vaya de la mano con políticas públicas. En ese sentido, la comunicación no puede ser publicitaria, sino orientada a dar un servicio ciudadano.



¿Los países de América Latina hemos llegado tarde a los desafíos que exigen la comunicación del siglo XXI? ¿La hemos entendido mal?



No necesariamente. Países como Australia o el Reino Unido tienen más profesionalización en la comunicación, pero eso no quiere decir que sus resultados sean siempre buenos. Cada región tiene sus avances, retrocesos y aprendizajes dependiendo de su historia. En el caso de América Latina, tenemos que tomar en cuenta que en muchos países hubo largas dictaduras militares que impidieron el desarrollo y retrasaron la llegada de la democracia. Esto genera que nuestros países tengan desafíos como el caudillismo, la inestabilidad política y la falta de recursos para la innovación tecnológica.

¿Cuál diría que es el error más frecuente en la comunicación gubernamental?



Hay un montón de errores, pero hay uno que me parece el más importante: la “electoralización” de la comunicación gubernamental. Esto es asociar los mecanismos propios de los procesos electorales, que son por naturaleza cortos, con la comunicación gubernamental, que es siempre de largo plazo. Una de las consecuencias de esto es la imposibilidad de legitimar políticas públicas y el sobredimensionamiento de expectativas generadas en la población.



¿Cuál es el rol de la comunicación en la gestión de una crisis?



Es difícil gestionar la comunicación en general. Las crisis son como un huaico irrefrenable que parece que no podemos controlar. Pero cuando uno tiene un proceso en el que ve venir esa crisis, hay muchas más chances de impulsar una agenda que nos ayude a estar mejor preparados.



¿Hay un abecé de la comunicación de crisis?



No, no hay algo tan simple. La comunicación es un proceso casuístico en el que se deben analizar muchos factores. El primer paso es entender si estamos ante una crisis o ante un conflicto. El conflicto es parte de una nuestra rutina y no es necesariamente algo malo, no es que necesariamente un conflicto sea una crisis. Una crisis, en cambio, es cuando se socavan las estructuras de valores de una institución y todo el sistema se tambalea.

¿Por qué es importante construir estos consensos desde la comunicación de los organismos electorales?



Toda la política se hace pública mediante la comunicación, la comunicación puede ser ese punto de partida para construir consensos y ojalá luego eso se convierta en estabilidad. El acto comunicativo es generador de consensos y debemos apuntar a que eso permita dotar de legitimidad a los regímenes políticos. La democracia está en una situación endeble y la comunicación debe apostar por legitimar y fortalecer consensos antes que por romperlos o hacerlos más difíciles. Recordemos que los organismos electorales son las que legitiman el poder político, si no fortalecemos esas instituciones desde la comunicación, haremos que las brechas sean más grandes y los acuerdos más difíciles. Lamentablemente, parte de la política peruana ha perdido este norte.



¿De qué forma las redes sociales han cambiado la comunicación política en el ámbito electoral?



Va a depender de cómo las veamos. Las redes sociales son la oportunidad para usar la comunicación con el fin de gobernar y no para publicitar. Son también un desafío porque plantean una horizontalidad que, a su vez, permiten difundir desinformación y plantear formas de protesta perpetua que dificultan enormemente conseguir consensos. No se puede perder de vista que las redes han constituido la aparición de un obstáculo enorme para los consensos: la aparición de tribus en donde se prioriza solo el consenso interno y el aplauso de la opinión que ya se tiene, en desmedro de un acuerdo social.

Entrevista hecha por Sebastián Sevilla Ferrari, publicada en la página web del Pnud-Perú.