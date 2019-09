Gobierno insiste en regular la protesta social

A propósito de las manifestaciones que se han registrado esta semana en Bogotá, el Gobierno Nacional aseguró que es necesario regular la protesta.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, recordó que el año pasado la Corte Constitucional declaró inexequible dos artículos del Código de Policía que regulaba la protesta, por lo cual "es necesario hacer una ley estatutaria, el ministro de Defensa lo ha reiterado y consideramos que eso hay que llenarlo en algún momento".

Gutiérrez aseguró que hay un proyecto y se están coordinando acciones para presentarlo en el Congreso de la República.



"Indiscutiblemente el país se ha dado cuenta de que es necesario impulsar este proyecto", agregó la Ministra y explicó que el marco legal están en la Constitución, pues hay derecho a la protesta mientras no se cause prejuicios a los terceros.

Sobre las jornadas de protestas en la capital del país, que tildó de ilegales, la ministra del Interior aseveró que "no se han salido de control".



