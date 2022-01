‘Vigilancia y censura, en el último año, llegaron a extremos nunca vistos’



¿Cuál es el futuro de la libertad? En el primer semestre del año, la institución líder en la defensa de la democracia Freedom House registró que solo una de cada cinco personas en el mundo vive en un país que protege plenamente sus libertades civiles y sus derechos políticos: la cifra más baja en 25 años. El presidente de esta organización, Michael Abramowitz, se refirió a este declive a nivel global.



En el reporte de Freedom House sobre el estado de la democracia en el mundo, ¿qué encontraron?

En Freedom House publicamos un informe anual que se llama ‘Libertad en el mundo’. Investigamos si existen elecciones libres y justas, libertad de expresión y de religión, Estado de derecho y transparencia. Y calificamos a cada país con una puntuación de 0 a 100. Así, las naciones más fuertes en términos democráticos, que son normalmente las escandinavas, están cerca del 100, y las peores, como Corea del Norte y Siria, cerca del 0. Agrupamos a los países en tres categorías: libres, parcialmente libres y no libres. Y este año India pasó de ser libre a ser parcialmente libre. Creo que ese es el hallazgo más interesante de este último reporte, pues India es la democracia más grande del mundo. Y los retrocesos que ha tenido han resultado en que ahora aproximadamente el 80 por ciento de la población mundial vive en países que no son totalmente libres. Es decir, solo una de cada 5 personas en el mundo vive en un país que protege plenamente sus libertades civiles y sus derechos políticos. Esa es la cifra más baja que hemos registrado en 25 años.

¿Qué está pasando en América Latina?



América Latina es muy similar a otras regiones del mundo. Después de un período de auge democrático, vemos que cada año hay más países que están teniendo retrocesos en derechos políticos y libertades civiles, que los que están teniendo aumentos en ese ámbito. En las Américas, hay 21 países que consideramos libres y 11 parcialmente libres. Los tres países menos libres son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que durante los últimos 10 años han ido por muy mal camino. Pero hay otros países que están retrocediendo. Es muy preocupante que países como México, justo al sur de los Estados Unidos, se estén deteriorando también. De hecho, este reciente informe demostró que en 2020 el antiliberalismo y el comportamiento antidemocrático se intensificaron en todo el mundo. Eso se debe en gran parte, creo yo, a la pandemia.

Freedom House también ha alertado sobre una nueva tendencia mundial que llaman ‘el autoritarismo digital’. ¿Qué es eso?



Esa es definitivamente una tendencia nueva que ha sido promovida por China. Hace unos 10 años comenzamos a publicar otro informe llamado ‘Libertad en la red’, que evaluaba la libertad de los individuos en internet. En ese momento había muchas esperanzas de que internet promoviera la libertad de expresión y proveyera oportunidades para desafiar a los gobiernos autoritarios. Pero la libertad digital ha ido en la dirección opuesta. Y el Gobierno chino es tal vez el peor abusador de esa libertad en el mundo. La vigilancia y la censura han sido llevados a extremos sin precedentes en el último año.



Hemos visto muchos gobiernos autoritarios exportando represión a otros países... Dictadores atacan a sus disidentes, a sus críticos, y los asesinan inclusive a veces en otros países. ¿Esto es una tendencia mundial?

Esta idea no es completamente nueva. Lo que ha ocurrido es que esa tendencia se ha acelerado, y en Freedom House la consideramos una de las más preocupantes del mundo de hoy. Esto lo vemos en países como Rusia, China, Irán, Turquía, e incluso en países en los que no solemos pensar como Ruanda. El caso de Jamal Khashoggi, el periodista saudí que fue asesinado en Turquía por el Gobierno de Arabia Saudita es solo la punta del iceberg. Publicamos el primer estudio global de lo que llamamos ‘represión transnacional’ hace unos meses e identificamos más de 600 casos en los últimos 5 o 6 años. Yo fui sancionado por el gobierno chino el año pasado porque Freedom House había estado criticando los esfuerzos de China para limitar la libertad en Hong Kong. Esto es un fenómeno global que está creciendo.

Michael Abramowitz es el presidente de la organización Freedom House. Fue periodista de ‘The Washington Post’ durante muchos años. Foto: .

¿Qué cosas están andando en la dirección correcta?



Hay un par de voces que me dan esperanza. Me inspiró mucho cuando más de tres millones de personas salieron a las calles de Hong Kong en el verano de 2019 exigiendo su libertad. También me sentí inspirado cuando cientos de miles de personas en Rusia exigieron su libertad en el verano de 2020. Esto me dice que el corazón humano exige libertad y que aunque los gobiernos no respondan, esa demanda sigue existiendo. También hay países que me dan esperanza. Taiwán, que hace 30 años era una dictadura militar y ahora es uno de los países más libres del mundo. Incluso, implementaron una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así que Taiwán me dice que la democracia puede surgir incluso en lugares donde la gente había dicho que no era posible. Y entonces, eso es lo que me da esperanza.



Carl Gershman es el presidente del Fondo Nacional para la Democracia, creado por el Gobierno de EE. UU. en 1984. En esta ocasión, habló sobre los aspectos más significativos que destaca en su carrera prodemocracia.

‘Los jóvenes no quieren pensar en nada anterior al 2000’



Ha sido presidente de este fondo por 37 años. ¿Cuándo ha visto la democracia más acechada, durante la Guerra Fría o ahora, en los años más recientes?



Hoy es más difícil, con el deterioro de la democracia, con el alza del populismo y el auge de poderes autoritarios como China y Rusia, que están siendo mucho más represivos. Freedom House publicó el peor informe sobre la libertad en el mundo en los 48 años que esta organización lleva desarrollando este reporte. Así que estamos ante un periodo muy duro ahora, pero creo que podríamos estar saliendo de él. Es lo que presiento.

Conoció a los activistas más importantes en diferentes lugares del mundo donde había esta lucha por la democracia. ¿Alguno lo impactó más?



Hay muchas personas, como Václav Havel, quien fue el primer presidente elegido democráticamente de la República Checa, o Martin Lee, el fundador del partido democrático de Hong Kong, o el Dalai Lama. Pero la persona que más me impresionó fue un joven, que según el sistema de castas de Nepal era considerado un dalit o un ‘intocable’. Su nombre era Suvash Darnal y fue un becario del Fondo. Pero trágicamente murió en un accidente de auto con apenas 31 años. Tenía una personalidad encantadora, era políticamente astuto, y a pesar de ser considerado un dalit, se sentía orgulloso de sí mismo. No era una víctima en lo más mínimo. Yo lo conocí cuando tenía 28 o 29 años y Nepal acababa de atravesar una guerra civil que enfrentó al Gobierno del país con los rebeldes maoístas. Darnal apoyó a los maoístas en ese conflicto, pero luego los rechazó y adoptó una posición de activismo cívico no violento. De modo que maduró políticamente a una edad muy temprana. Este joven se destaca en mi mente como un activista democrático muy especial.

Carl Gershman es el presidente del Fondo Nacional para la Democracia de EE. UU. y uno de los activistas prodemocracia más importantes del mundo. Foto: .



Y también tuvo que ver indirectamente con los tiranos del mundo. ¿Hay algunos que se destaquen por su maldad?



Es una pregunta grande. Putin es obviamente un sujeto extremadamente desagradable, pero está liderando un país en declive. Me preocupa más alguien como Xi Jinping, de China, quien lidera una potencia en auge. Y los chinos están cometiendo un crimen tras otro: genocidio en la región Sinkiang, lo que le están haciendo a los tibetanos, cómo están reprimiendo la libertad en Hong Kong y en toda China, amenazando a Taiwán, y desarrollando recursos militares significativos para amenazar no solo a los países en su región, sino más allá. Y Xi Jinping se presenta de una manera muy hipócrita, como alguien que está comprometido con la cooperación internacional. Creo que él es en realidad el más peligroso de todos.

Hay muchos que dicen que hay que arreglar la democracia. ¿Qué es lo que hay que arreglar?



Ahora el problema es profundamente cultural. Tiene que ver con valores, y es algo que me preocupa. Si piensa en la historia, en el siglo XX había líderes como Stalin, Hitler o Mao, que eran asesinos en masa. Y creo que la gente que vive hoy en democracia no tiene idea de la capacidad que tienen los seres humanos de hacer el mal y de lo afortunados que somos de tener democracia. Hay una tendencia a darla por sentada. Y me parece que la educación juega un rol muy importante. Tiene que ver con intentar educar a las personas jóvenes que, debido a las redes sociales, no tienen períodos de concentración para entender la historia. No quieren pensar en nada que haya sucedido antes del 2000, pero hay que entender la historia, la posibilidad de que las cosas salgan realmente mal, y luego apreciar lo que tenemos y cuánto hay que luchar para preservarlo. Así que creo que en el fondo es un problema de educación y cultural.

Cuando piensa en el futuro de la democracia, ¿cómo se lo imagina?



Siempre me acusan de tener demasiada esperanza, pero creo que si Estados Unidos logra recuperar su posición en el escenario mundial, actuar con más humildad, construir relaciones de apoyo y solidaridad con la gente, y sanar algunas de las divisiones en el país, podríamos ver una cuarta ola de democratización o el fin del declive de la democracia y el comienzo del progreso.



MOISÉS NAÍM

ESPECIAL PARA EL TIEMPO