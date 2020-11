El drama de una joven colombiana en Rusia con cáncer que pide volver

El 29 de mayo de 2019 se cumplió el sueño de Luisa Valentina Calderón, una joven bogotana de 21 años, que anhelaba irse a Rusia para convertirse en una gran médica veterinaria, y luego regresar a Colombia para ayudar a muchos animales.



Lograrlo no fue fácil, Valentina hizo los trámites para la visa y para el ingreso a la universidad con una empresa que resultó ser una estafadora. A pesar de eso ella pudo viajar. Llegó a Rostov para estudiar el idioma durante un año, y después se trasladó a Bélgorod para empezar los estudios universitarios.

Sin embargo, al llegar se llevó la sorpresa de que no la empresa no la inscribió en ninguna universidad. Así que Luisa tuvo que hacer el trámite para poder ingresar a la universidad estatal agraria, a la carrera de medicina veterinaria.



Empezó a estudiar y a los meses llegó la pandemia de coronavirus. Durante este tiempo cambió su dinámica, pero a pesar de eso se quedó en el país más grande del mundo.



Pero en septiembre su vida dio un giro inesperado. “Un día le dio una hemorragia que no le quitó, así que fue a una consulta médica y le dijeron que tenía un quiste en un ovario”, cuenta su madre, Sandra Melo. Y ahí empezó el calvario.

Empezó a tomar medicamentos, hierro y pastillas anticonceptivas para ir minimizando el tamaño del quiste, pero su cuerpo no aguantó. A los pocos días, el 2 de octubre, se desmayó mientras estaba en su habitación de la residencia estudiantil donde vive. “Ese día la compañera de habitación no estaba entonces otra chica que estudia con ella la acompañó al hospital y le dijeron que debía quedarse hospitalizada”, narra Melo.



De allí la remitieron durante dos días al centro de obstetricia de Bélgorod para hacerle una cirugía para retirar el quiste, sin embargo antes de ello la hicieron la prueba de coronavirus y salió positiva.



“Suspendieron el tratamiento de quiste, este disminuyó de tamaño, y se le fue el sangrado”, agrega su mamá.



Para tratarla del covid-19, la remitieron al hospital de infectología número dos. Allí le trataron una afección en un pulmón. Sin embargo, los médicos veían que sus niveles de hemoglobina eran bajos, así que decidieron hacerle transfusiones de sangre, pero esto no estaba sirviendo.

Laura Valentina Calderón es una colombiana de 21 años. Foto: Cortesía

“Entonces deciden hacerle una prueba de médula ósea y el 13 de octubre la diagnosticaron con leucemia promielocítica aguda”, narra su madre, quien ha vivido estos difíciles momentos lejos de su hija, sin poder verla físicamente, ni abrazarla, añorando acompañar a su hija en medio de su soledad y enfermedad.

Sin embargo, su familia aún no sabía, Valentina se guardó esa noticia en su corazón.



Su madre sospechaba que algo no estaba bien, así que contactó a un médico experto a través de Facebook y le contó la historia de su hija. El médico inmediatamente le dijo que se podría tratar de leucemia y así fue.

El riesgo de morir en el traslado

Luego de salir de ese hospital enviaron a su hija a la residencia y le aseguraron que necesitaba un hematólogo. Al encontrarlo, este le dijo que debía estar 40 días hospitalizada durante un tratamiento de quimioterapia que debía empezar inmediatamente.



Sin saber qué hacer, su hija fue internada el 2 de noviembre. No obstante, la primera fase del tratamiento (una quimioterapia) vale 20 millones de pesos, y su familia no tiene los recursos para costearlo. Pero ese es el requisito para que pueda ser trasladada a Colombia, o de lo contrario podría morir en el vuelo.



“Entonces empezamos a buscarle un vuelo comercial para que ella se viniera, pero los médicos nos respondieron que si ella se llegaba a ir nosotros tenemos que firmar un documento de responsabilidad porque ella tiene que ir con unos cuidados médicos y nivelarse primero, tomando la primera quimioterapia ya porque sino podría morir en el vuelo”, cuenta Sandra.



Su familia habla diariamente con ella, pero este proceso Luisa lo ha atravesado sola, sin familia o amigos cercanos que la rodeen. A pesar de la dificultad adicional del idioma, su madre se puso en contacto con el cónsul para que la visitara, sin embargo, ese acompañamiento no fue posible.



Por este motivo su familia le pide ayuda al Gobierno para poder trasladar a su hija un vuelo humanitario o un vuelo ambulancia y poder tener cerca a Luisa. Según su familia, este último tiene un valor de 180.000 dólares, es decir, más de 600 millones de pesos.



(Además: 'Mi mamá murió cuando hacíamos el viaje de nuestros sueños')"Es una suma exagerada, inalcanzable, nosotros no tenemos ese dinero para pagar el vuelo ambulancia", sentenció.

