El drama de los migrantes venezolanos en Colombia con VIH

En el país hay 1'7 millones de venezolanos que huyen del régimen en Venezuela y las condiciones que allí enfrentan. Pero muchos de ellos salen con un drama invisible que muchos padecen: VIH / SIDA.



Según cifras de ONUSIDA, en 2020, casi 8.000 personas venezolanas con VIH se encontraban fuera del país y necesitaban un tratamiento antirretroviral. Algunos de ellos se contagiaron en los países a los que migraron, en ocasiones, por tener que someterse al sexo por supervivencia.



EL TIEMPO habló con Jaime Valencia, director Aid for Aids Colombia, una organización sin fines de lucro que busca el empoderamiento de las comunidades vulnerables ante el VIH.

En el último estudio realizado por la organización que dirige se evidencia que los migrantes venezolanos están practicando sexo por supervivencia, ¿cómo enfrentar esta situación en el país?

Hemos visto que, por ejemplo, hay una persona que está poniendo su cuerpo y del otro lado está la persona que tiene el poder económico. Quien está poniendo su cuerpo para esta transacción por lo regular son personas muy jóvenes, mujeres y de la población LGBTI, y el otro lado está una persona que domina.



También estamos viendo que, a diferencia de otros ciclos, el sexo por supervivencia no afecta sólo a una persona sino que se están viendo núcleos familiares, donde la mamá del papá de los hermanos están involucrados y saben quién miembro de la familia o dos están haciendo esa actividad.



Asimismo, hemos visto que en sitios como parques una pareja de esposos o la mamá con la hija, que están ejerciendo el sexo por supervivencia.



Además, el hecho de ser población vulnerable propicia esta práctica...

El hecho de vulnerabilidad de estas personas se convierte en un caldo de cultivo para la trata de personas, también hay un incremento el uso de drogas y estamos viendo como hombres heterosexuales tienen sexo por supervivencia con otros hombres por el dinero.



¿Cuántos migrantes ejercen sexo por supervivencia?

No tenemos una cuantificación exacta, pero hemos visto que la mayoría son jóvenes de 13 a 20 años, hasta los 26 años. También hay una diferencia sociodemográfica, quienes están en los parques y calles son personas con muy bajos recursos, de extrema pobreza, y la mayoría tienen bajos niveles de educación. En otros lugares son hombres o mujeres que pudieron haber sido clase media, universitarios o profesionales en su país.



Por otra parte, en Venezuela no hay un registro oficial de prevalencia. Nosotros calculamos que puede haber una prevalencia entre el 2 o 5 por ciento, dependiendo de la población, porque esta es una epidemia concentrada, que puede haber hasta el 7 y el 10 por ciento en algunas poblaciones, pero nosotros podemos proyectar que hoy puede haber entre 1.000 y 40.000 migrantes venezolanos con VIH refugiadas que podrían estar en Colombia, y muchos de ellos sin saber el diagnóstico.



¿Qué hacer ante esto?

Estamos haciendo un estudio para conocer a profundidad la dinámica y ayudar a visibilizar para que los tomadores de decisiones pueden tomar acciones, porque se trata de un asunto de Derechos Humanos. Son poblaciones que fueron vulnerados en su país de origen y su situación puede llevar a prejuicios, discriminación y xenofobia.

Jaime Valencia, director de Aid for Aids en Colombia. Foto: Cortesía

¿Brindar acceso a pruebas rápidas de VIH y otras ITS es la solución?

Nosotros creamos rutas de atención para mitigar los daños, porque muchos de ellos son irregulares y no tienen acceso a servicios de prevención o pruebas de VIH o ITS. Entonces estamos en la prueba de VIH, de ITS, y el tratamiento.



¿Cómo un migrante puede acceder a esas ayudas?

Muchos de ellos tienen miedo a denunciar, a decir lo que hacen o acercarse a una asociación a pedir ayuda. Por eso nosotros llegamos a ellos, porque no es tan fácil que ellos lleguen a ti. Estamos ubicados en Cúcuta, Barranquilla, Maicao, Medellín, Bogotá, Cali. También nos pueden buscar en redes sociales.



¿Cómo están las cifras de muertes por este fenómeno?

El venezolano que está muriendo es porque viene con un sistema inmunológico muy debilitado y no tiene el medicamento, y por eso la probabilidad de enfermar y de morir es alta.



En otro asunto, ¿cómo analiza la situación que está ocurriendo en este momento en Arauca?

Eso es un problema de derechos humanos y aquí no podemos poner a las personas como culpables del aumento de una incidencia de VIH. Son personas vulneradas y lo que necesitamos es ayuda, más que culparlas por el aumento de infecciones.



¿Con el nuevo estatuto de protección temporal van a mejorar las condiciones para los migrantes que padecen VIH?

Va ayudar a algunos cuantos, porque los que entran después del 31 de enero de 2021 no son acogidos. Las fronteras siguen cerradas entonces siguen entrando por la trocha huyendo de Venezuela, así que esas personas no van a acceder.



