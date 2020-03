¿Cómo afecta el coronavirus los proyectos productivos de las Farc?

Luego de terminar su proceso de reincorporación muchos exintegrantes de las Farc crearon emprendimientos, pero ahora, por la emergencia de salud, están suspendidos. Los proyectos se detuvieron desde que se decretó el simulacro preventivo.

En los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) hay cerca de 2.893 excombatientes y a raíz de la emergencia nacional por el coronavirus el director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, anunció que los 24 ETCR del país estarán cerrados para personas externas.



Carlos Grajales, presidente de la asociación que creó la cerveza La Roja dice que desde que en Bogotá se decretó el simulacro preventivo no han vendido nada. Hasta el momento, asegura, no han recibido ninguna ayuda adicional para los proyectos y dice que aunque a los ETCR todavía llegan las remesas del gobierno, no es suficiente.



“La Roja ha sido un emprendimiento que ha salido adelante solo, nosotros mismos hemos impulsado el proyecto, teníamos una deuda de 70 millones que se ha reducido a 20 millones y no sabemos cómo vamos a hacer para pagar”, expresó Grajales.

Por otro lado, Ángela Herrera, del emprendimiento Manifiesta, que fabrica ropa para mujeres, asegura que la situación es la misma y que todo el proyecto ha sido auto gestionado: “En estos once días no hemos vendido nada de ropa, pero los excombatientes tienen muchas necesidades y viendo las pocas posibilidades de acceso a la salud alrededor de Icononzo, decidimos fabricar tapabocas con el material que teníamos en el taller de confecciones”.



Esta iniciativa, que tiene el objetivo de donar los insumos de primera necesidad a las poblaciones más vulnerables, ha recibido el apoyo del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (indepaz), que donó 300 metros de tela quirúrgica y 2.400 metros de caucho y han recibido el apoyo de varias personas que han hecho donaciones voluntarias a través de la plataforma Vaki.



"Decidimos parar nuestra producción de prendas de mujer y empezar a producir tapabocas que serán donados a comunidades vulnerables. Este es nuestro acto de paz ¿y tú? ¿Qué ideas tienes para que todos superemos esta crisis?" escribieron en su cuenta de Twitter.

100 adultos mayores de Icononzo, Tolima, ya cuentan con sus tapabocas creados en manos de excombatientes que hoy reafirman su compromiso por la paz del país y de la comunidad que los ha acogido 🕊🌿🌹Llegaremos a 4000 unidades gracias a sus donaciones pic.twitter.com/Fk3deshO7E — Manifiesta (@ManifiestaCol) March 30, 2020

Por su parte, la ARN indicó ayer que dará continuidad al suministro de alimentos en los antiguos ETCR, que los excombatientes seguirán recibiendo la mensualidad del 90 % de un salario mínimo y anunciaron que durante el periodo de emergencia se suministrarán 6.435 kits personales de prevención y 80 kits de aseo y desinfección de áreas comunes con el fin de mitigar la propagación de la Covid-19 en los ETCR.



Además, se informó del protocolo de seguimiento y orientación constante para identificar personas con síntomas de infección respiratoria a través de las secretarías de salud y del Ministerio de salud para notificar síntomas y se activaron rutas de atención en cada espacio territorial, así como el traslado de personas hacia instituciones de salud en caso de ser necesario.



Para los proyectos productivos crearon un protocolo de seguimiento y orientación para el acompañamiento constante, que se hará de manera telefónica y por correo electrónico con la que buscan avanzar con la implementación de la idea de negocio.



Para este punto, se notificó que se mantendrá la coordinación con las alcaldías municipales y con las gobernaciones, así como con los procesos logísticos y de abastecimiento de la oferta local en las mesas de compras locales para que se incluyan los productos generados en el proceso de reincorporación y sean comercializados.



“Enviamos lineamientos para el cuidado de animales y material vegetal ya que el descuido y la falta de atención puede generar problemas para la producción y posterior comercialización", explicó el director general de la ARN.



Además, se refirió a los dos casos de los emprendimientos mencionados y aseguró que ya han fortalecido todos los esquemas para buscar que los proyectos no vayan a tener un impacto fuerte con esta crisis y agregó que están haciendo una revisión de cada iniciativa y que el decreto 486, que hizo el presidente, servirá a la ARN para decretar líneas de crédito para el pago de deudas o para prever que los proyectos fracasen a largo plazo.



“Vamos a hacer una asesoría y una asistencia técnica a todas las unidades productivas para ver en qué estado se encuentran y cómo las podemos fortalecer”, dijo Stapper.



Finalmente, agregó que enviaron a dos cooperativas el manual del Ministerio de Salud con los requerimientos técnicos para la elaboración de tapabocas y que están gestionando la materia prima para enviarla a los territorios y a poyar estas iniciativas.



