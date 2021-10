El Centro Democrático inicia camino hacia candidatura única

El Centro Democrático comenzó la ruta para definir a su candidato único, quién tendrá el aval de partido para las próximas elecciones presidenciales de 2022.



En el primer foro de precandidatos realizado en el Hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá, participaron Paloma Valencia, Alirio Barrera, Rafael Nieto Loaiza, María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga, aspirantes del partido para quedarse con el ejecutivo el próximo año.

El foro se realizó el mismo día cuando se cumplieron cinco años de la victoria del No en el plebiscito por la paz. Razón por la cual los precandidatos hablaron de este tema y de la seguridad en el país.



La senadora Paloma Valencia aseguró en el encuentro que los acuerdos de paz han provocado un crecimiento de los cultivos ilícitos “porque no han dejado fumigar ni erradicar forzosamente”.

Asimismo, María Fernanda Cabal manifestó sobre el acuerdo de paz que los cambios que se hicieron durante la renegociación, luego del triunfo del No, fueron “cosméticos”.



Además, afirmó que “el acuerdo o se reforma o se deroga, no es inmodificable como nos han dicho. Se inventaron un Tribunal a la medida de las Farc, es el único Tribunal del mundo diseñado por victimarios”.



Rafael Nieto destacó que la erradicación forzosa de cultivos ilícitos sigue siendo necesaria, y la aspersión aérea con glifosato indispensable. “Hoy nuestros militares y policías tienen el riesgo de que los lleven a una jurisdicción sesgada que solamente ve por el ojo izquierdo, que no es imparcial, que fue escogida por victimarios. La JEP hay que corregirla o eliminarla si fuera posible”, dijo Nieto.



Óscar Iván Zuluaga propuso el lanzamiento de la Seguridad Democrática 2.0 y expresó que se deben concentrar esfuerzos en hacer ajustes a los acuerdos: “Ni política ni internacionalmente creo que es posible pensar en derogarlos, pero sí tenemos que hacer unas exigencias”, aseguró.

Cuatro principios de nuestra política de Seguridad Democrática 2.0:



1. Entender la seguridad como un derecho humano.

2. Binomio inseparable entre seguridad y justicia.

3. Cooperación ciudadana.

Además, resaltó: "Hoy estamos celebrando 5 años de la mayor victoria de la historia de nuestro país en los últimos 50 años de la organización de la ciudadanía. El triunfo del NO, fue el triunfo histórico de una sociedad".



Por último, Alirio Barrera, hizo énfasis en la política migratoria: “Los que no tienen qué robar en Venezuela vienen a hacernos daño a Colombia. Bienvenidos los que vengan a buscar asilo, a proteger sus familias, a querer salir adelante, pero todo el que venga a hacerle daño a los colombianos tiene que recibir todo el peso de la justicia”, apuntó.



El Centro Democrático planea tener listos los resultados el 22 de noviembre y así anunciar el candidato único al país.

Yo quiero que esta sea la oportunidad, en este recinto, de unir con firmeza y sin miedo nuestras voluntades, para salvar a Colombia de los engaños del populismo, sin contemporizar con ningún progresismo.



Edward Rodríguez no fue incluido en la lista de precandidatos presidenciales, razón por la cual fue el único ausente en el foro.



“El Consejo Nacional de Ética, previa entrevista a quienes habían presentado su postulación para ser candidatos, estableció que los siguientes candidatos reunían los requisitos correspondientes: Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Josué Alirio Barrera”, así lo anunció a colectividad.

