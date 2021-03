Esposa de Andrés Felipe Arias crea serie web sobre caso del exministro

Catalina Serrano, esposa de Andrés Felipe Arias, quien fue condenado en 2014 a 17 años de prisión por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro mientras era ministro de Agricultura, lanzó una serie web en la que contará cómo ha enfrentado la familia del exministro el largo proceso judicial.



El primer capítulo de casi nueve minutos de la serie llamada 'Nuestra historia en palabras de Cata Serrano', que publica en Youtube, cuenta cómo fue la salida de esta familia de Colombia.



A través de la voz de la mujer, además, ella relata en primera persona cómo vivieron los aplazamiento del fallo.



"Cada día de audiencia era sentir que parte de las células de mi cuerpo morían, que las marcas de angustia en mi cara se hacían más evidentes, y que mi pelo empezaba a mostrar mis primeras canas", menciona.



Además, señala cómo fue su exilio en Miami, su lucha como prófugo de la justicia colombiana, cómo fue la detención en una prisión norteamericana y revela quiénes lo apoyaron y quiénes no.



"Recuerdo como si fuera ayer ese jueves 11 de junio, cuando Andrés me dijo que debíamos salir de Colombia y dar la batalla desde afuera. Se me vino el mundo encima. Me negaba a creer que la Corte Suprema pudiera condenar a Andrés cuando no había habido pruebas en su contra, cuando el juicio había sido público", advierte en la serie.



Allí agrega cómo se enteró que lo iban a condenar. "Al día siguiente, sin ni siquiera haber pegado los ojos, la vida debía continuar. La rutina y responsabilidades permanecían. Me fui a trabajar, y para mis compañeros de oficina fue evidente la mala noche que pasé. Sin embargo, prudentes pero amorosos y solidarios, respetaron mi carga. Esa mañana, en medio de una reunión en la que me encontraba, recibí un mensaje de mi sobrinito, en el que me decía que el CTI estaba en camino a llevarse a Andrés pues la corte suprema lo había condenado..."



Y puntualiza: "De la noche a la mañana, la vida con la que habíamos soñado se iba deshaciendo rápidamente", puntualizó.



Vea el capítulo completo aquí:

