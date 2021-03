Duque se aplicaría vacuna de AstraZeneca como muestra de confianza

El presidente Iván Duque anunció este viernes que estaría dispuesto a aplicarse la vacuna de AstraZeneca. Así lo afirmó durante la emisión del programa ‘Prevención y Acción’. Agregó que su objetivo es transmitir confianza a los colombianos con respecto a ese biológico.



(Le puede interesar: Claudia López solicita a OMS apoyo para producir vacunas anticovid)

“Yo quiero aprovechar para decir esto en vivo. El ministro de de Salud, Fernando Ruiz, me ha insistido todos los días que me vacune y yo he dicho que quiero esperar el turno. Me ha dicho que es muy importante para darle confianza a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga la tranquilidad con respecto a las vacunas”, explicó Duque.



(Lea además: Elecciones 2022: primer encuentro entre exgobernadores y exalcaldes)



"Se lo digo con mucha claridad, si el hecho de que yo como presidente de la República me ponga la vacuna de Astrazeneca para dar seguridad sobre ese tipo de vacunas, usted lo estima conveniente, lo haré en el momento en que usted me lo indique”, reiteró el presidente.

“Porque quiero que ese mensaje le quede claro a todos los colombianos, que todas las vacunas que se han adquirido son vacunas seguras”, agregó.



El presidente, además, confirmó en la tarde de este viernes, que un primer lote de las mismas vacunas de Oxford/AstraZeneca, llegará hacia las 2:45 de la tarde de este sábado 20 de marzo con 244 mil dosis.



(No deje de leer: Aguacate Hass de Colombia llegará a Corea del Sur)

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET