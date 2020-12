Día de los inocentes: los memes políticos que dejó el 2020

El año que está por terminar marcado por la pandemia del coronavirus, también dejó a varios políticos y funcionarios públicos ‘marcados’ por la virtualidad y otros hechos que les jugaron un mal rato.



Sus apariciones en reuniones de trabajo o sesiones a través de plataformas en línea quedaron grabadas, unas, en el mejor de los casos, en situaciones simpáticas o divertidas, en otras no tanto. Pasó en Colombia y en todo el mundo.



Los insultos o ‘madrazos’ fueron protagonistas durante la virtualidad en las sesiones del Congreso. La tecnología y el uso de nuevas herramientas les produjeron dolor de cabeza a varios, al dejar sus micrófonos o cámaras encendidas.

Le pasó a Fabián Castillo, presidente de la Comisión Séptima del Senado, a quien se le escapó un ‘madrazo’ contra el senador Carlos Motoa. Castillo olvidó silenciar su micrófono y todos oyeron lo que le dijo a Motoa: “Este hijueputa Motoa no nos quiere dejar votar”.



(En contexto: Senador de Cambio Radical insulta a un colega suyo en plena sesión)



Lo mismo le ocurrió a la senadora Angélica Lozano en una sesión virtual de la Comisión Primera del Senado. La congresistas se despachó a ‘madrazos’ en una charla con Gustavo Bolívar acerca de un trino en Twitter que la involucraba a ella. “Qué amargura (…) Con estos hijueputas no se puede hacer nada”, decía Lozano, mientras sus compañeros reían y le gritaban que apagara el micrófono.



Después de una acalorada discusión entre los congresistas Juan Carlos Losada y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, acerca de un procedimiento de trámite en una sesión, Cuenca le dio la palabra a otro congresistas y silenció el micrófono de Losada. Sin embargo, en el video se logró entender que dijo “mucho hijueputa”, probablemente, haciendo referencia a la discusión que acababa de tener con Losada.



(Más detalles: 'Angélica, Angélica, apaga el micrófono': la súplica en el Congreso)

La mala pasada que le jugó la virtualidad a Angélica Lozano La mala pasada que le jugó la virtualidad a Angélica Lozano

Otra situación incómoda ocurrió en un debate de la Comisión Tercera de la Cámara. Allí, la secretaria Elizabeth Martinez estaba llamado a lista y cuando los representantes escuchaban su nombre, debían encender la cámara, y así certificar su presencia.



Cuando llamó al representante Carlos Mario Farelo, Martinez se dio cuenta de que el congresista tenía la cámara apagada y le solicitó encenderla. A lo que el legislador respondió: “Yo la tengo... no sé ¿Le tiro un besito para ver si me ve?”. La secretaria, incómoda por la situación, le respondió: “No sé, doctor. Eso no es legal”.



El representante a la Cámara, David Racero, también tuvo sus ’15 minutos de fama’ en la virtualidad de la pandemia. Racero no se dio cuenta de que su micrófono estaba encendido y dijo “qué hijueputas” mientras se definía el proyecto que aumentaba el impuesto a los cigarrillos. El congresista había sido uno de los promotores de dicho proyecto que buscaba salvar vidas por el aumento de muertos a causa del tabaco. Después de lo ocurrido, pidió disculpas en su cuenta de Twitter.



(No se quede sin leer: Pornografía en el Congreso y escándalos de la telepolítica colombiana)



En otras corporaciones, el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Fredy Torres Cerquera, protagonizó un bochornoso incidente durante una sesión virtual de la Asamblea Departamental. Mientras transcurría la reunión a través de la plataforma Zoom. En la pantalla que le correspondía aparecía una mujer de saco amarillo que le estaba depilando la espalda.



Torres no se había dado cuenta de que la cámara estaba encendida durante la presentación del Plan de Desarrollo de Tolima. La mujer se percató de lo sucedido, escondió la cabeza y el funcionario apagó de inmediato la cámara. Los otros empleados, presentes en la reunión virtual, grabaron la situación, que se viralizó en redes sociales.



En la Asamblea de Casanare, durante otro debate virtual, el diputado y exgobernador Marco Tulio Ruiz apareció en pantalla acostado en su cama. Durante la sesión, realizada por Zoom, el funcionario tomó su celular, se recostó y se levantó la camiseta para rascarse la barriga. Todo mientras sus compañeros de reunión lo observaban.

Otro episodio más que dio de qué hablar, lo protagonizó el alcalde de Cartagena, William Dau.



(En otras noticias: La indígena que creó Coca Nasa y le ganó una batalla legal a Coca Cola)



En medio de una reunión el funcionario culpó a los concejales de los problemas de desigualdad y corrupción en la ciudad. La discusión se ‘calentó’ cuando los presentes empezaron a responderle al alcalde y a exigirle respeto. A lo cual Dau respondió: “Respeten ustedes. No acepto interrupción. Cuando yo termine pueden hablar”.



Uno de los escándalos más movidos en redes sociales ocurrió durante una de las sesiones virtuales del Concejo de Cúcuta. La secretaria de Cultura, Olga Patricia Omaña, apareció desnuda ante las cámaras. Alrededor de 88 personas estaban presentes en la reunión virtual. Y todos vieron a la funcionaria mientras se cambiaba. La Alcaldía pausó el live tras el suceso y eliminó el video de Facebook.



También ocurrió que, en medio de un debate virtual en la Comisión Sexta de la Cámara sobre el Hospital San Juan de Dios aparecieron escenas pornográficas.



(Puede leer: Aparece escena pornográfica en pleno debate virtual del Congreso)

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET