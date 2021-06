Defensor del Pueblo se equivoca en rendición de cuentas en vivo

En la tarde de este viernes, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una audiencia pública de rendición de cuentas. Allí el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, directores y otros miembros de la entidad presentaron la gestión y los avances de la institución durante el 2020.



El evento se transmitió en vivo por redes sociales y allí los funcionarios explicaron en detalle lo ejecutado el año pasado. Sin embargo, Camargo se confundió y quedó en silencio durante algunos segundos.



El momento se dio mientras hablaba del apoyo de la Defensoría durante la catástrofe del Huracán Iota. Camargo se equivocó en su discurso y permaneció en silencio por pocos segundos.

"Me he caracterizado por estar del lado de las comunidades en momentos difíciles como es el caso de uno de los desastres naturales más fuertes que ha vivido el país, por ejemplo, frente al huracán Iota, de categoría cinco, que destruyó el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al igual que con las inundaciones en Chocó y Cauca, la Defensoría estuvo ahí impulsando en compañía de la campaña...", decía. Después de un silencio, afirmó: "Noo...Salió mal".



"Estamos en vivo", le dijo la presentadora del evento. Camargo respondió: "No, pero es... no".



Sin embargo, luego siguió la transmisión normalmente y Camargo respondió a varias preguntas de los ciudadanos por más de una hora.



Usuarios en redes no dejaron pasar desapercibido el momento incómodo que vivió el Defensor. Así quedó registrado el momento en video:

- Estamos en vivo

- No, pero cómo así...

- Defensor estamos en vivo y en directo a ver si podemos continuar con la rendición

- ............. pic.twitter.com/xrqi6jF7CV — Carolina (@Caromunozb) June 11, 2021

Durante la rendición, el defensor explicó que el año pasado el 70.3% de las Alertas Tempranas "advirtieron riesgos para población indígena". Sin embargo, hay otras cifras que preocupan pues evidencian los factores de riesgo de distintas comunidades en zonas complejas del país.



El Defensor también recordó que quienes quieran presentar una petición, queja o reclamo ante @DefensoriaCol, lo pueden hacer en http://defensoria.gov.co en la opción Servicios en línea.



REDACCIÓN EL TIEMPO