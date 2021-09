'No tengo rabo de paja': Daira Galvis

Luego de que la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación preliminar a cuatros exsenadores de la República -Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín-, señalados de presuntamente haber intervenido en el contrato suscrito entre el Ministerio de las TIC y Centro Poblados, la senadora Daira Galvis se pronunció al respecto.

Galvis dijo que hay personas malintencionadas que se han dado a la tarea de comprometer su nombre con el entramado de corrupción entre los Centros Poblados y el Ministerio de las TIC.



Además, agregó: “jamás hice llamada ni he ejercido presiones a la exministra Karen Abudinen. Muchos menos a ningún otro funcionario del Estado y menos de MinTIC, para abogar o defender el desfalco de Centros Poblados”.



Galvis aseguró que la señora Estefanía Pupo laboró para su unidad de trabajo legislativo en el 2018 e ignora totalmente sus vínculos y relaciones con las personas o empresas que hacen parte del consorcio Centros Poblados.



“Dada la temeridad del señor Pablo Bustos, quien sin ninguna prueba, ha señalado que soy una de las congresistas que abogó para defender el maquiavelo contrato que no se liquidaba, sino que se sesionaba, en ejercicio del derecho a mi buen nombre, presenté denuncia criminal contra las falsas acusaciones del señor Bustos y de otras personas que han intervenido para distraer el tema central de los desfalcadores y de los miembros que del gobierno pudieron participar”, afirmó la senadora por el Partido Cambio Radical, Galvis.



Daira Galvis concluyó que nunca ha intervenido ni conocido sobre “este abominable desfalco. No tengo rabo de paja y pregunto y presumo que hay mucho interesados en desviar la investigación como cortina de humo para tapar las faltas que se han cometido”, sostuvo.



