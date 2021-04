CUT se pronuncia sobre trinos de Petro sobre Paro Nacional

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expresó para Blu Radio que las personas que responden por el Paro son las organizaciones quienes organizan dicha movilización, independientemente de que Gustavo Petro manifieste su simpatía con este tema.

“Puedo responder por las decisiones que hemos tomado en el Comité del Paro y es un Paro preparado y organizado por nosotros. Petro deberá responder por lo que él escriba. Él puede ser simpatizante y acompañante, pero el Comité del Paro no puede responder por lo que dice Petro. Nosotros respondemos por las decisiones que nosotros organizamos”, manifestó Maltés.



El presidente de la CUT se refirió al trino de Petro en donde dice que: “El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a Transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido”.

El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2021

