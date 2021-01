'Es esencial que Colombia considere un impuesto a las grande fortunas'

El coronavirus ha puesto al descubierto y ha exacerbado las desigualdades económicas, de género y raciales a nivel mundial, según el nuevo informe de Oxfam ‘El virus de la desigualdad’.



Gabriela Bucher, directora de Oxfam Internacional, confederación internacional que realiza labores humanitarias en 90 países, habló en entrevista con EL TIEMPO sobre cómo contener la magnitud del incremento en la desigualdad y reducir la velocidad. Advierte que "la desigualdad no es inevitable, sino una elección política".



¿Cómo se evidencia la desigualdad económica en la recuperación frente al covid-19?



En este año de la pandemia es donde mayor aumento de la desigualdad ha habido y estamos viendo que hay un aumento de la desigualdad en casi todos los países. Hemos hablado de que hay 10 mil millonarios que durante el periodo de la pandemia aumentaron sus ingresos por medio billón y durante ese tiempo posiblemente hasta 500 millones de personas podrán caer en la pobreza, y para esas personas, según los cálculos del Banco Mundial, toma más de 10 años, pueden ser hasta 14 años, para volver al nivel de ingresos que tenían antes de empezar la pandemia, lo cual indica que la brecha dentro de 10 años será enorme, si las tendencias se mantienen y no hacemos nada.



Es decir, ¿cuánto se tarda una persona rica y una pobre en recuperarse de la crisis?

Los milmillonarios se recuperaron en nueves meses y ya están en crecimiento y a las personas pobres, en promedio, les toma entre 10 y 14 años volver al nivel que tenían en marzo de 2020.



¿La desigualdad entre ricos y pobres causada por la pandemia será mayor en un país como Colombia?

Todavía no podemos saber en detalle cómo se ha manifestado esa desigualdad diferenciada por país, pero sabemos que la probabilidad y la tendencia, por la forma en la que se ha comportado, es que sí, en Colombia se está aumentando la pobreza y la pobreza extrema. Lo que hizo un país como Argentina es un impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, que es encontrar la manera de financiar la recuperación del covid-19, pues para la mayoría de personas que están en ese nivel de mil millonarios y de las grandes empresas ha habido una oportunidad de crecimiento económico.



¿Entonces la solución es cobrarle un impuesto a los más ricos durante la crisis?



En vez de llamar a cobrar impuesto, yo lo llamaría un momento de solidaridad. Es una contribución solidaria de las grandes fortunas para recuperarse de esta situación crítica de la pandemia. Argentina lo acordó en el congreso en diciembre, y está haciendo un ejemplo mundial y muchos países están mirando esa posibilidad, y yo creo que sería una posibilidad esencial para Colombia en este momento considerar ese impuesto a las grandes fortunas o ese impuesto solidario.

Específicamente en Colombia, ¿una persona pobre cuánto podría tardar para recuperarse de los impactos económicos de la crisis?



No te podría decir. Pero a nivel de protección social, Colombia está entre los países que menos aportó a las familias de más escasos recursos en este momento de la pandemia. Los países más desarrollados invirtieron en promedio 695 dólares por persona y esto varía en países de ingresos medios o bajos a 28 dólares por persona o hasta 4 dólares por persona.



En Colombia, estimamos que el apoyo que se dio fue 2.5 días de salario mínimo mensual a tres millones de familias. Son cantidades que no logran que las personas tengan un apoyo suficiente en este momento de crisis. Se requiere financiar un apoyo mucho más grande.

¿Esta desigualdad cómo afecta en la vacunación en el país?



El problema de la vacunación es un problema de desigualdad entre países. Como hemos visto, hay un nacionalismo de vacunas y un impulso para vacunar a las personas en los países más ricos y luego se piensa en los otros. Es fundamental que Colombia y todos los países que todavía no están vacunando accedan lo más rápido posible, porque en la medida que no acceden eso crea rezago económico. De hecho, cada país que logra vacunar a una población suficiente empieza la reactivación económica. Y luego, dentro de la vacunación, es fundamental que sea equitativa, y que tengamos o certeza de que estamos vacunando la población indígena en el Amazonas o la población afrocolombiana en el Chocó, en las mismas tasas que las poblaciones urbanas.



Gabriela Bucher es colombiana y es la directora de Oxfam Internacional, desde julio de 2020. Foto: Cortesía

¿Alguna población tiene más riesgo de morir que otra en el país?

Brasil debe ser muy comparable con el de Colombia, donde decimos que la población afrodescendiente del Brasil tiene un 40 por ciento de mayor probabilidad de morir por causa del covid-19 que la población en general. Pero hay que resaltar que la desigualdad no es algo inevitable, hay algunas decisiones de política pública que se pueden tomar y se pueden transformar.



Frente a esas decisiones, ¿cuál es la clave para lograr una rápida recuperación en Colombia y evitar una mayor desigualdad?

​

Tenemos que construir unas medidas que estén centradas en las personas, en el bienestar, las mujeres y las personas tradicionalmente excluidas, y asegurarnos que nuestra actividad impacta en estas personas, y que no estamos obsesionados con el crecimiento económico en sí. Porque un país que crece a un cierto ritmo y tiene una alta desigualdad, sus ingresos se concentran en unas pocas personas, entonces esos resultados económicos realmente no reflejan bienestar general. En un país donde hay mayor igualdad y participación de los resultados, el crecimiento económico sí es de todas las personas.

¿Por qué las mujeres son las más afectadas por la crisis?



Son múltiples razones por las cuales las mujeres en diferentes países están siendo las más afectadas y también las personas de minorías étnicas o raciales. Una razón es porque las mujeres en general están en sectores que han sido más afectados por la pandemia, por ejemplo la informalidad en América Latina. También están más representadas en sectores donde se perdieron más empleos. Las cifras mundiales señalan que más de 112 millones de mujeres no estarían en riesgo de perder sus empleos si estuvieran representadas en igualdad de proporción con los hombres en esos sectores más afectados. Las mujeres están más representadas en los sectores de la salud y el cuidado, y tienen más riesgo de afectación directa del virus.



En Colombia estamos viviendo un fenómenos de migración de ciudadanos venezolanos, ¿cómo se ve la desigualdad en este escenario?



En muchos países, dadas las presiones, las tensiones y la polarización política, se termina encontrando a un tercero que pueda verse más culpable de la situación o alguien a quien enviarle el problema, pero el problema es estructural de cada uno de los países.

