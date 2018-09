‘Tenemos candidatos para alcaldías y gobernaciones en el 2019’: Cristo

El mecanismo de la recolección de firmas o de coaliciones con otros partidos políticos con personería jurídica serían las vías por las que el grupo de disidentes del Partido Liberal buscaría su ingreso a la política electoral.

Así lo dejó ver uno de los líderes de este nuevo movimiento político, el exministro Juan Fernando Cristo, quien aseguró que en aproximadamente un mes comenzarán a tomar las primeras decisiones sobre su futuro en el terreno electoral.



“Los detonantes de esto fueron que en los últimos días el Gobierno anunció fumigación con glifosato; penalización de la dosis mínima, y criminalización de la protesta social y el partido no pronunció nada”, afirmó Cristo.



Ante hechos como este, un grupo de militantes del Partido Liberal –alrededor de 5.000, según Cristo- tomó la decisión de separarse de la colectividad y hacer un toldo aparte para defender los postulados en los que creen.



El nuevo movimiento cuenta entre sus cabezas visibles con los exministros Cristo, Guillermo Rivera, Alejandro Gaviria, Yesid Reyes y Cecilia López, entre otros.



La gran mayoría de estos líderes hicieron parte del equipo de expresidente Juan Manuel Santos y, por ello, entre los disidentes hay también varios líderes de víctimas del conflicto, entre otros sectores.



Adicionalmente están jóvenes que han incursionado en la política como Luis Ernesto Gómez y líderes de opinión como Ramiro Bejarano. “Queremos invitar a personas como Clara López y Lucho Garzón a que se unan a nuestros ideales”, dijo Cristo.



Entre estos están las tesis tradicionales del liberalismo, pero con causas nuevas como el rechazo al fracking y la negativa a que se imponga un IVA para la canasta familiar, como lo han ventilado algunos sectores cercanos a personas del Gobierno.



Precisamente para impulsar estas ideas, Cristo ha venido visitando diferentes regiones del país y las siguientes citas las tiene en Santa Marta y en los departamentos de Tolima y Meta.



Aproximadamente a finales de octubre se espera empezar a tomar decisiones sobre el siguiente reto: las elecciones locales del próximo año, para las cual harán un análisis jurídico de los caminos por los que podrían competir.



“Tenemos muchos candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales. Vamos a ver si lo hacemos mediante la recolección de firmas o ver la posibilidad de coaliciones con otros sectores del país que estén en oposición”, aseguró el exministro.



Sobre esta última postura, la de la oposición, Cristo afirmó que los disidentes liberales creen que “hay que hacer oposición, pero distinta a la que Uribe le hizo a Santos”, es decir que no estaría fundamentada en atacar al gobernante de turno sino a sus ejecutorias de gobierno.



“Creemos que hay que hacerle oposición a Duque, pero no por ser Duque, sino porque las ideas de su gobierno van en contravía de los principios liberales”, dijo.



