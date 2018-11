IVA a canasta familiar, tema crítico en el Congreso

El documento que emitieron la dirección y los congresistas del Centro Democrático el pasado viernes se convirtió en un golpe que dejó a la propuesta de gravar con IVA la mayoría de la canasta familiar con muy pocas posibilidades de sobrevivir en el Congreso.



Aunque prácticamente todos los partidos políticos habían rechazado la idea, la posición de los uribistas, copartidarios del presidente Iván Duque, parece ser la estocada final para esta propuesta.

Desde que el proyecto de ley de financiamiento –o reforma tributaria– se radicó y se conoció esta propuesta, congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y ‘la U’, los más amplios del Legislativo, la rechazaron.



El pasado viernes, el partido del presidente Duque también le retiró su respaldo a la idea, con lo que la dejó con casi ninguna posibilidad de vida.



El retiro del apoyo del Centro Democrático a esta parte del proyecto fue la demostración, además, de que la coalición de partidos políticos que se había intentado construir no parece estar funcionando.

A pesar de que el Centro Democrático, los conservadores y ‘la U’ anunciaron su decisión de ser partidos de gobierno, al parecer estarían pesando más las críticas de la opinión pública a varios aspectos de la ley de financiamiento que en respaldar incondicionalmente al Ejecutivo.



En otras épocas, una de las primeras consideraciones de los gobiernos a la hora de presentar al Congreso una reforma en los impuestos –de por sí impopular– era el apoyo político que tenían entre los partidos para aprobarla.



En esta administración, hasta el momento, las cosas parecen estar cambiando. El Gobierno ha nombrado a su equipo sin contar con los partidos políticos, lo que ha hecho que las bancadas actúen con más libertad en el Capitolio, pero también que el Ejecutivo no cuente con el respaldo que requiere en el momento de aprobar este tipo de reformas.

‘No es lo más adecuado’

El senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez, integrante de la Comisión Tercera del Senado, donde se discutirá el proyecto de ley, afirmó que un IVA a la canasta familiar “no es lo más adecuado” para el bolsillo de los colombianos “en este momento”.

El senador liberal Mauricio Gómez Amín, de la misma célula legislativa de Ramírez, fue enfático en que su partido rechaza “rotundamente que se quiera golpear a la clase media de Colombia con este gravamen, que lo que hace es complicar el bolsillo de la gente que menos tiene en este país”.

Otras fórmulas

Varios congresistas coincidieron en afirmar que el Gobierno debe proponer otras fórmulas para buscar los 14 billones de pesos faltantes. Incluso, con otras ideas que no sean esta ley de financiamiento.



El senador por el Partido Conservador y expresidente del Congreso Efraín Cepeda aseguró que ve “remotas” las posibilidades para que este proyecto de ley pase en el Legislativo y sugirió explorar otras posibilidades.



“Ecopetrol tiene una caja inmensa de 15 billones de pesos y puede repartir cinco o seis de utilidades; los precios del petróleo se incrementan; que se aprieten más el cinturón en los gastos del Estado; perseguir la elusión; empezar a mirar otras empresas no productivas del Estado que se puedan vender, en fin, y yo creo que hay alternativas para buscar los recursos”, afirmó Cepeda.



El pasado viernes, el presidente Duque reiteró su defensa del proyecto y pidió “soluciones, no agresiones” en la discusión.



Varios sectores políticos coinciden en que al final una ley de financiamiento será aprobada en el Capitolio, pero lo que no está claro es cuánto podrá recaudar el Gobierno gracias a ella.



