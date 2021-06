Cuáles personas pueden solicitar asilo

Una solicitud de asilo es una petición para refugiarse en un país determinado. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), cada año, cerca de un millón de personas piden asilo en otros países.

Los sistemas nacionales de asilo son quienes determinan quién necesita de esta protección. Este trámite lo pueden solicitar aquellas personas que están en condición de refugiados.



Según la Convención de Ginebra de 1951, un refugiado es: “Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país”.



Mientras la solicitud se resuelve, la persona que pidió asilo no podrá ser devuelta o extraditada y debe evitarse su detención según el derecho internacional.



