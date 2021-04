¿Cuáles países preparan una reforma tributaría igual que Colombia?

En por lo menos 21 países del mundo se discuten las nuevas reformas tributarias, ya sean parciales o completas, para reactivar la economía después de la crisis generada por la pandemia de covid-19.

Según un informe del diario La República, los países están entre América, Europa, Asia y Oceanía. En América se están debatiendo las modificaciones económicas en países

como Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina.



El presidente Iván Duque, ha defendido esta nueva reforma: "Esta reforma tiene una ventaja, sus efectos sociales serán inmediatos. Sus efectos fiscales comenzarán a causarse en el 2022 y sus ingresos sostenibles se sentirán a partir del 2023, cuando yo ya no sea el presidente de la República".



"Y esto se está haciendo no porque estemos haciendo reformas para el gobierno Duque sino para la nación, para las nuevas generaciones", insistió.



