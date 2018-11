El crítico panorama para la reforma de la justicia en el Congreso

La reforma de la justicia, uno de los mayores reclamos de diferentes sectores de la opinión pública, parece tener sus días contados en el Congreso. La iniciativa que se tramita en el Capitolio está a punto de ahogarse y su apoyo en la Cámara de Representantes, hasta el momento, es casi nulo.

El pasado 13 de septiembre, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, radicó este proyecto de reforma constitucional ante el Senado, en el que se pretendía darle un vuelco a la administración de rama.



Para ello se propuso modificar el manejo de los recursos de la justicia, actualmente en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, y crear un tribunal de aforados para procesar a los altos servidores del Estado, entre otras modificaciones de las que se comenzó a hablar en ese momento.



Igualmente se planteó hacer algunas modificaciones a la tutela, cambiar aspectos del régimen de inhabilidades para los magistrados de las altas cortes y eliminar las contralorías departamentales y municipales.

En su paso por el Senado, la iniciativa fue mutilada en varios aspectos como la eliminación de la Judicatura y la creación de un nuevo modelo de administración de la rama y el fin de los órganos de control fiscal a nivel territorial.



Esto en medio del silencio del Gobierno, el cual fue criticado, incluso, por sectores del Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque.



Del naufragio se salvaron algunas disposiciones para descongestionar despachos judiciales y nuevas normas para la designación de los togados, especialmente.



A cuentas de hoy, la reforma de la justicia tiene dos enemigos a vencer: el escaso apoyo en la Cámara de Representantes y los tiempos que quedan para su aprobación.

Frente a las falsedades que se dicen en este congreso, hay algunas que se hacen por la ineptitud y la falta de conocimiento de algunos funcionarios

Críticas en Cámara

Desde que la iniciativa llegó a la Cámara de Representantes, su presidente, Alejandro Chacón, la calificó como un “esperpento” y auguró su seguro hundimiento en esta corporación.



Chacón, quien ha sido uno de los más duros críticos de este proyecto, programó un foro para este jueves en el Capitolio al que invitó al Gobierno, a las altas cortes, al Fiscal General, a sindicatos de la rama y académicos para que puntualicen qué es lo que esperan de la reforma.



Este hecho ha sido interpretado por observadores como un obstáculo que le estaría poniendo Chacón al trámite del proyecto, lo cual el mismo Presidente de la Cámara ha salido a responder.



“Frente a las falsedades que se dicen en este congreso, hay algunas que se hacen por la ineptitud y la falta de conocimiento de algunos funcionarios que han llegado a este gobierno que no conocen la cosa pública y mucho menos el Congreso”, ha dicho Chacón.

El Presidente de la Cámara emitió un documento en el que sustenta que, hasta el pasado martes, las actas de aprobación de la reforma de la justicia en el Senado no habían llegado a la corporación, razón por la cual no se había podido comenzar el trámite de la norma.



Chacón ha acusado, además, a la ministra Borrero de no querer trabajar “armónicamente” con el Congreso en el trámite de la norma y ha dicho, adicionalmente, que la funcionaria “participó de la anterior fallida reforma de la justicia desde la corporación Excelencia de la Justicia”.

Los tiempos

El otro enemigo de la reforma de la justicia en el Congreso son los tiempos para ser aprobada.



Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe superar ocho debates, los cuatro primeros antes del próximo 16 de diciembre, cuando concluyen las sesiones ordinarias del Congreso. Por ser una enmienda a la Carta Política no puede ser tramitada en sesiones extras.



La reforma de la justicia ya superó sus dos debates iniciales: el primero en la Comisión Primera de Senado y en el segundo en la plenaria de esta corporación. Le restan, entonces, dos debates más en la Cámara de Representantes, antes del 16 de diciembre.



En el mejor de los casos, el proyecto se debatiría y votaría el lunes o martes de la próxima semana y tendrían que pasar ocho días para que llegara a la plenaria, lo cual daría, aproximadamente, el miércoles 12 de diciembre, cuatro días antes del fin de la legislatura.

En cuatro días, el proyecto debe recibir ponencia, ser anunciado, discutido, votado y aprobada su conciliación, en caso de ser necesaria.



Como elemento adicional, no se sabe qué posición asumirán los altos poderes de la justicia en el encuentro previsto para este jueves, los cuales definirían, en gran medida, el futuro de una norma tan trascendental para la justicia de los colombianos.



