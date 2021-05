¿Cuál fue el primo secuestrado de Juan Manuel Santos?

A finales de los años 80 y 90, Colombia vivió una de las épocas más duras de su historia. Volaron el edificio del DAS, explotó un avión de Avianca, se asesinaban abogados, policías, políticos, periodistas, candidatos a la presidencia, los extraditables amenazaban y asesinaban a la ciudadanía colombiana.

Cuando Francisco Santos Calderón era jefe de redacción en el diario El Tiempo, fue secuestrado durante ocho meses por Pablo Escobar, en el año 1990. El secuestro se dio con el objetivo de frenar la extradición de varios narcotraficantes del país.



Francisco Santos es primo hermano de expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos Calderón y también uno de sus rivales políticos.



“Viajaba en coche, me llevaba mi chófer y de pronto se produjo un altercado y supe que se trataba de un secuestro. En ese momento no fui consciente de que los captores asesinaron a mi chófer, Oromacio Ibáñez, tenían silenciadas las ametralladoras. Me enteré al día siguiente cuando me dejaron leer la prensa en el zulo. Sentí mucho dolor y tristeza. Pensé en sus hijos y su esposa. Era de familia humilde, un dolor innecesario. Él no tenía nada que ver con mi labor como periodista y entendí el mensaje: estamos dispuestos a todo”, relató Francisco Santos para La Vanguardia.



