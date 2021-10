‘Hay una crisis del sistema global de representación política y del poder’

A las 4 en punto entra al lobby del madrileño hotel Wellington el hombre que durante 42 años estuvo al frente del diario El País y el Grupo Prisa. Baja los escalones con paso firme y se encamina a la periodista. Es Juan Luis Cebrián, presidente de honor de El País y miembro de la Real Academia Española. Reconozco en este avezado periodista y filósofo a un toro de casta que me pone un poco de los nervios. Juan Luis Cebrián tiene la historia de España en sus dedos.



Ya a los 31 años, el hijo menor de Ortega y Gasset –José Ortega Spottorno– le pide que dirija un nuevo periódico que sería el de la reconciliación durante la transición española: El País, periódico que para Cebrián fue como un ‘hijo’. En un ambiente colmado de ruidos, con una disimulada timidez, suelta frases que hacen fila para darle título a esta entrevista.

Usted integra el Patronato de la World Jurist Association y leo en sus columnas cómo subraya la importancia de la independencia del Poder Judicial poniendo su lupa en España...

Aquí hay una discusión sobre el futuro de la democracia representativa, el poder político siempre ha tratado de controlar al resto de los poderes, y en España, ya Alfonso Guerra siendo vicepresidente de Gobierno, tuvo una frase famosa: “Montesquieu ha muerto”. Hay muy poca educación liberal en España respecto a la importancia de la separación de poderes y de la independencia. En las democracias representativas, especialmente la española, los parlamentos en vez de controlar al Gobierno, son más bien controlados por el Gobierno. A los diputados no les preocupa sus electores, les preocupa quién manda en el partido. Porque ellos deben al aparato del partido ser diputados. En el Parlamento español, las mayorías representadas en el Gobierno controlan el voto de los diputados. En Estados Unidos vemos cómo se rompe la disciplina de votos por parte de republicanos o demócratas, lo vemos con los laboristas y los conservadores en Inglaterra. Aquí la única manera de romper la disciplina de votos es saliéndose del partido. De hacerlo así, no pierdes el Acta de Diputados, pero desapareces de la vida política.

¿Se puede inferir que el Ejecutivo en España controla el Poder Judicial?



El Poder Judicial lo eligen los diputados, que a su vez los eligen los aparatos de los partidos. Es necesario romper ese cordón umbilical. Al principio estaba así en la Constitución, pero en tiempos del terrorismo y en una inestabilidad muy grande, Felipe González propuso el cambio, que todos lo respetaron, porque a todos les convenía y actualmente sigue vigente, de que los diputados, por una mayoría reforzada, sean los que elijan el gobierno de los jueces. Eso ha sido un fracaso político porque se ha convertido en la ‘lotelitación’, como hacían los italianos –pongo tres jueces socialistas, tres conservadores–. Ahora la situación es peor por la polarización y la intransigencia, por el partido de gobierno y el de la oposición. Por eso, es muy importante la independencia judicial, que nunca es perfecta, en ningún país, y por eso es tan importante que no la controle el Poder Ejecutivo, como pasa en Polonia o está pasando en Hungría, por ejemplo.

¿Qué piensa de Pedro Sánchez?



Pedro Sánchez no es un líder político, es un miembro del aparato del partido y ha sabido cultivar a los otros miembros del aparato. Tiene una capacidad de resistencia importante. Ahora está reforzando el partido por dentro para controlarlo. Aspira a un control total. Tiene una ambición de poder real y sabe ejercer el poder, pero no tiene un proyecto definido sobre el futuro de este país; creo que tiene algunas ideas que están bien. Pero su debilidad parlamentaria lo ha llevado a pactos incomprensibles con los partidos independentistas. Además, un exceso de ideología, que también está en los partidos conservadores, de mirar al pasado, de hacer juicio al franquismo. Y nadie que tenga menos de 40 años ha vivido el franquismo.

¿Y por qué es mejor que no se conozca la historia?



No, yo creo que se tiene que saber, la historia se sabe, está escrita por historiadores de todas las ideologías. Está publicada. Vengo de comer con una antigua directora de El País, y recordaba que al principio publicamos sobre la memoria de la guerra civil. Pero ahora hay un intento por parte del poder político y de la oposición de dividir otra vez a los españoles entre buenos y malos, y eso es precisamente lo que son las guerras civiles. Y un desconocimiento de que la transición política fue la reconciliación entre los ganadores y los perdedores de la guerra, ilustrada por el abrazo que se dieron Santiago Carrillo, entre otros, (secretario general del Partido Comunista) odiado por la derecha, y Manuel Fraga, que había sido ministro de Franco y era un poco representante del posfranquismo, por así decirlo.

En esa reconciliación, ¿El País tuvo un papel relevante?



El País fue una idea del hijo menor de Ortega y Gasset. Él reunió a franquistas aperturistas que querían la transición hacia la democracia y a representantes de la oposición liberal tanto demócratas cristianos como comunistas. El País nace de la sociedad civil que quería la reconciliación. Yo soy hijo de vencedor de la guerra, estaba casado con una hija de un perdedor de la guerra que había estado en la cárcel, además, mi padre había sido falangista y era hijo de un militar –mi abuelo– al que Franco metió en la cárcel porque era un militar republicano. Eso es una guerra civil, separas familias, y para nada en la actual sociedad española hay una guerra, y yo creo que tú lo puedes comprobar. Es una sociedad integrada. Pero sí hay un lenguaje polarizador en la clase política.

Usted ha dicho: “Los medios de comunicación, para ser independientes ideológicamente, deben ser independientes económicamente”...

Sí. Eso fue lo que decidimos cuando fundamos El País y éramos independientes económicamente. Las redes sociales y la globalización de la sociedad digital están generando crisis serias en los medios de comunicación tradicionales. La primera es la crisis financiera porque la publicidad ha desaparecido.

Los han comprado grandes corporaciones...

No, a veces son grandes y a veces son pequeñas. El problema es que se están convirtiendo en negocios ruinosos.



¿Cómo es la relación de Pedro Sánchez con los medios de comunicación?



Sánchez trata de manipular a los medios a través, fundamentalmente, de sus propietarios. Pero no es solo Sánchez, esto es una práctica –no solo española– a la que estamos acostumbrados. El problema es cómo se forma la opinión pública, que es algo fundamental para que la democracia funcione. Ahora la opinión pública está muy deformada por el entorno digital y han perdido peso las cabeceras, las marcas que garantizaban lo que allí se decía y también el ejercicio del periodismo profesional.

Estamos yendo hacia un saber y un no saber nada...



No, lo que creo y lo he dicho muchas veces, la sociedad digital es un cambio de civilización y el invento es tan importante como lo fue la imprenta.



Entonces, ¿qué pasa con este cambio de civilización, la opinión pública y la democracia?



No puede haber elecciones libres si no hay una opinión pública capaz de expresarse. La democracia representativa está en crisis, está en crisis el sistema global de representación política y de ejercicio del poder y eso los medios de comunicación lo están padeciendo.



¿Cómo ve a América Latina?



Tuvo una década perdida y luego una década prodigiosa. Hubo establecimiento de democracias representativas, salvo en Cuba. Ahora hay un crecimiento de populismo y un desprecio de la democracia liberal. Hay un retroceso del sistema, también porque hay que decir que hay problemas endógenos, como lo es la desigualdad social, y junto con África son los dos continentes más lamentables en ese aspecto; y el otro, es la corrupción, que no es un fenómeno solo de América Latina.

¿Los gobiernos democráticos deben hacer negocios con países en guerra o sistemas totalitarios?



Según The Economist, de 190 países que hay en el mundo, solo 20 son una democracia que ellos llaman perfecta (países nórdicos), solo otros 40 tienen una democracia que ellos llaman imperfecta. La democracia es un fenómeno muy reciente. Hay mucho camino que recorrer.



Habrá que resucitar a Montesquieu. ¿Cómo Hugo (el ‘Pollo’) Carvajal pudo estar tanto tiempo escondido en España?



Él era jefe de los servicios de inteligencia. Todos los servicios de inteligencia del mundo, todos son todos, se relacionan entre ellos, de manera oficial y no oficial. Se persiguen y se protegen. Empezando por los Estados Unidos. Yo no conozco personalmente nada de Carvajal, pero se sabía que estaba en España.



¿Y Carvajal ‘paga’ entregando documentos como la relación de Podemos con Chávez y Maduro?



No lo sé. Lo que sí creo es que han ido a buscarlo a donde han dicho los servicios de la DEA. No ha sido una casualidad. Creo que ha habido una decisión de decir: ‘ahora, conviene hacer esto’.



¿Existen pruebas que demuestren un manejo inadecuado del rey emérito con el tema fiscal?



Hay una prueba que es la que él mismo ha dado.

Por Pandora Papers pareciera que en esta situación hay mucha gente, por ejemplo, expresidentes. ¿Por qué al rey emérito la prensa en España le ataca tanto?



Creo que hay un sector en la política que está ahora en el poder que está identitariamente contra la monarquía y que ha visto que, si se genera una crisis de la monarquía, es una crisis total, se cae la Constitución, y entramos en un período constituyente, con todo lo que eso implica. Por tanto, han atacado tanto a la corona, no tanto por la corona en sí, sino porque es la pieza clave que sujeta todo el arco constitucional. Corrupción hay, según los papeles de Pandora. Nadie nos ha explicado de dónde vienen.



Los papeles de Panamá fueron una operación de la CIA, eso sí se sabe, y además para desprestigiar a Putin. A mí me produce preocupación estas filtraciones terribles y creo que son útiles, y defiendo a los periodistas y a los periódicos. El País publicó los WikiLeaks, pero esas filtraciones no son siempre fruto de la investigación periodística, empezando por Watergate. Son filtraciones, siempre el que filtra tiene algún tipo de intención. La que sea.



¿Cuál fue el papel del rey emérito en la transición?



Fue fundamental. Primero, porque él heredó todos los poderes de Franco. Yo creo que aquí hubiera habido democracia, en cualquier caso, con rey o sin rey, pero si él hubiera intentado una continuidad del franquismo hubiese sido más difícil y costoso; y segundo, porque en el 23F todo el poder político estaba secuestrado por los militares y fue el rey el que desactivó el 23F. De eso fui testigo personal.



¿Qué recuerda de esas horas?

Recuerdo todo.







MARÍA ANGÉLICA CORREA

PARA EL TIEMPO