Consejo Regional Indígena del Cauca no acogerá el plan de vacunación

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que los 127 pueblos asociados al CRIC no se acogerán al plan nacional de vacunación contra la covid- 19 implementado por el Gobierno nacional.

Según Ermes Pete Vivas, Consejero Mayor del CRIC, después de un análisis de la situación llegaron a la conclusión de que la efectividad de la vacuna no está 100% comprobada. Afirmó para EL TIEMPO que a través de los comunicados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se da la certeza de tener una efectividad.



“Para nosotros es un tema de que están ensayando con nosotros”, expresa el consejero. Además, agrega que dentro de los territorios se viene implementando la medicina ancestral de los pueblos indígenas desde que llegó la pandemia por covid-19, y con esto se ha hecho un plan de mitigación y contención a través de las plantas medicinales de los sabedores ancestrales.



Afirma que su actividad diaria y reuniones grupales no se han detenido, incluso, se realizó la Minga indígena que se desplazó hacia Bogotá y no hubo ninguna persona enferma. “Aquí seguimos, demostrándole a Colombia y al mundo que las plantas medicinales sí han sido efectivas”, asevera Pete.



Por último, denuncia que el Gobierno nacional no ha realizado la Consulta Previa con las comunidades frente a estas decisiones. Simplemente ha implementado las medidas y está vulnerando dicha normatividad.



Sin embargo, afirma que esta decisión no es una obligación: “también a los comuneros se les ha informado que tampoco va a ser tajante la decisión. Si el comunero quiere vacunarse lo hará previa información consultada, informada y con el acompañamiento de nuestras estructuras como son las IPS, para el seguimiento que se tiene que realizar”.

