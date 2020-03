Se suspenden clases presenciales en todos los colegios del país

Los estudiantes de todos los colegios del país (públicos y privados) no tendrán clases presenciales desde mañana lunes, según lo acaba de anunciar, en la tarde de este domingo, el presidente Iván Duque, quien dijo que la decisión se tomó "para proteger la salud de todos".

"Durante la semana del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio, para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas", indicó el mandatario.



Mientras se prepara el plan, los niños y los jóvenes deberán estar en sus hogares en "aislamiento preventivo".



"Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan a circular en entornos distintos al educativo, sino para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares de tal manera de que no sean factores de propagación del coronavirus", indicó el mandatario.



A esto se suma que el periodo de vacaciones será del 30 de marzo al 20 abril. Este último día las autoridades nacionales evaluarán la situación por el coronavirus en el país y determinarán si se continúa con el calendario académico de manera presencial o virtual.



(Le sugerimos leer: Los 10 consejos esenciales para protegerse del coronavirus)



"Como medida complementaria, el Gobierno Nacional mantendrá el pago por los niños beneficiarios del programa Familias en Acción, correspondiente a componentes nutricional y de educación durante vigencia de esta medida", añadió Duque.



El Presidente, además, dijo que para la "educación superior públicas y privadas, recomendamos en el marco de su autonomía, desarrollar durante semana del 16-20 de marzo estrategias flexibles para estudio virtual y/o distancia. Lo anterior permite que desde casa se adelanten procesos académicos hasta el 20 de abril".



María Victoria Ángulo dijo que habrá una plataforma virtual para apoyar los procesos de educación no presencial. "Este trabajo lo haremos todos", aseguró.



Previo al anuncio del presidente, algunos departamentos ya habían cancelado las clases en las instituciones públicas.



(Le podría interesar: Lo que sirve y lo que no contra la covid-19)



Silvano Serrrano, gobernador de Norte de Santander, había anunciado tras un consejo de seguridad que los 63 colegios oficiales del departamento cerraban sus puertas.



El modelo que se usará será adelantar la semana de vacaciones de octubre con el fin de no perder mucho tiempo de clase, y que el calendario académico no se vea muy afectado.



En Santander también se cancelaron las clases. En inicio, la medida había sido solo por el lunes 16 de marzo. No obstante, la decisión presidencial extiende dicho cierre.



ELTIEMPO.COM, POLÍTICA Y NACIÓN