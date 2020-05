Test: ¿Ya puedo salir o no? Aquí le respondemos esa pregunta

El aislamiento preventivo obligatorio no se ha terminado. Todo lo contrario, se ha extendido hasta el 25 de mayo, tal como lo anunció el presidente Iván Duque hace algunos días.



Sin embargo, ya son varios los sectores de la economía, como construcción, manufacturas, papelerías, librerías y ventas de vehículos, entre otros, los que recibieron luz verde para regresar, de forma escalonada y cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad, a la 'nueva normalidad', como la ha llamado la alcalde de Bogotá, Claudia López.

En total, ya son 46 las excepciones que el gobierno Nacional, a través del decreto 636 del 6 de mayo, tiene para poder movilizarse en medio del aislamiento obligatorio. Si usted no está en las excepciones las multas y sanciones, que pueden llegar hasta cerca del millón de pesos, le pueden ser impuestas todavía. Así que mejor no se arriesgue y déjese guiar por esta herramienta interactiva que EL TIEMPO ha preparado para usted.



El funcionamiento es muy sencillo. Simplemente seleccione la razón por la qué quiere salir y el interactivo lo guiará hasta revelarle si está autorizado o no para salir.

LUISA MERCADO

Redacción Política

Twitter: @LuisaMercadoD

Instagram: @luisamercado1





RAFAEL QUINTERO

Unidad de Datos