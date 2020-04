‘Estoy en Argentina, sin trabajo ni dinero, y no sé cuándo volveré’

Gustavo Adolfo Valencia Penagos es un joven colombiano de 28 años que se fue a Argentina a estudiar y trabajar. Esta es la narración de cómo ha vivido la pandemia lejos de casa.



El 7 de enero llegué a Buenos Aires, Argentina, para estudiar periodismo deportivo en la escuela de comunicación ETER. Me vine solo, en Colombia dejé a mi familia en Cali que ahora me necesita.

Iba a empezar clases el 23 de marzo, pero debido a esta pandemia tuve que cancelar el estudio porque o comía o estudiaba, y pues prima mi alimentación.



El 6 de marzo empecé a trabajar en una cervecería, pero solo duré 14 días, pues debido a la crisis cerraron. Me quedé sin empleo y ninguna fuente de ingresos.



Actualmente vivo en un cuarto solo, en una casa pequeña del barrio Flores. Solo tengo 30.000 pesos colombianos en mi billetera. Eso me alcanza para comer arroz con huevo y agua, pero no sé hasta cuándo se me acabará este dinero. Tampoco tengo recursos para regresar ni por tierra ni vía aérea a Colombia. Mi familia, mi madre y mi padre, no tienen la manera de ayudarme.



Mis días son rutinarios: me levanto; me baño; prendo la computadora para buscar información de mi país, tratando de hallar una noticia positiva de la embajada o la cancillería; trato de leer algún libro o de escuchar música o ver una película, pero el internet es malo en este lugar, no sé si es porque la gente está en sus casas y están más conectados. También trato de hacer algo de ejercicio.



Sin embargo, en lo que más pienso es en qué momento el dueño del cuarto me desaloje por no tener cómo pagarle el arriendo, es probable que eso ocurra el 11 de mayo, cuando culmina la cuarentena. Debo pagar 8.000 pesos argentinos mensuales, que equivale a 485.000 pesos colombianos.



A esa preocupación se suma que no tengo un documento legal porque me encontraba en proceso de sacar el DNI, que es el documento de identificación de este país. Pero con esta situación todos los trámites están paralizados y por eso es más complicado salir.



He enviado correos a la cancillería y la embajada colombiana en Buenos Aires, pero no me han dado respuesta de nada. Solo me toman datos y me dicen que llene un formulario por internet, pero no he recibido ninguna ayuda. Siento que nos están dejando en el limbo y abandonados.

¿Qué dice el Gobierno?

La Cancillería señala que los costos que se puedan ocasionar en materia de traslados, alimentación y hospedaje, en caso de que el viajero no viva en Bogotá, deben ser asumidos por cada persona.



Por su parte, la Ministra Ángela María Orozco destacó que a la operación de estos vuelos, que se vienen realizando de manera excepcional en Colombia, se les aplican estrictos protocolos y medidas de bioseguridad en todas las terminales aéreas, como actividad estratégica que garantiza la cadena de suministro en este momento de emergencia.



A la fecha han sido repatriados 1.757 connacionales en 19 vuelos de carácter humanitario.

*Este texto contó con la edición de Luisa Mercado, periodista de EL TIEMPO.

Para contactar a Gustavo puede escribirle al correo gustavovalencia92311@gmail.com



