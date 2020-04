¿Se pueden hacer mudanzas durante la cuarentena?

El pasado 15 de abril el Gobierno expidió el Decreto 579 de 2020, que regula cómo serán los contratos de arrendamiento, en el marco de la emergencia social causada por la pandemia del coronavirus. Por eso, con la asesoría de abogados expertos en el tema, le respondemos algunas preguntas que quizá usted se está haciendo sobre este asunto.

Al terminar la cuarentena no voy a poder seguir pagando el arriendo que tenía, me toca buscar uno más económico. ¿Me toca pagar la multa que conlleva cancelar mi contrato actual?

Sí. Todas las obligaciones establecidas en los contratos de arrendamiento están vigentes, pero con la expedición del Decreto 579 de 2020, están suspendidas hasta el 30 de junio de 2020. Es decir que si después de la esta fecha usted desea entregar el inmueble antes del vencimiento de la vigencia del contrato, efectivamente debe cancelar la cláusula penal como consecuencia de estar incumpliendo el contrato.

¿Qué me garantiza que una vez pase la contingencia el arrendatario me va a responder por el canon que dejó de pagar?

Las garantías iniciales y acordadas en el contrato de arrendamiento, como son el patrimonio del arrendatario, el patrimonio de los coarrendatarios y en caso de existir la compañía de seguros.

¿Debo pagar el arriendo una vez que acabe la pandemia?

Sí, la obligación de cancelar la suma de dinero establecida como arriendo debe ser cancelada en su totalidad una vez terminada la pandemia. El Decreto 579 de 2020 en ningún momento determinó que los cánones se condonaban o perdonaban, solamente se extendía el plazo.

¿Qué hago si se me cumple el contrato y debo entregar el inmueble?

El decreto es muy claro en cuanto que si dentro de la vigencia, es decir del 15 de abril al 30 de junio, está la fecha de entrega, esta quedará prorrogada y se hará después del 30 de junio y el arrendador está en la obligación de recibirlo.

Necesito entregar mi apartamento en arriendo porque no tengo cómo pagar y finalizar el contrato que no quiero que se siga prorrogando, ¿qué puedo hacer?

Puede informarle a su arrendador, con una clara exposición de motivos, e invitarlo a que realicen un acuerdo directo. En caso de no lograrse, deberá cancelar la cláusula y sanciones establecidas en el contrato.

Si no tengo el dinero para pagar y me piden desalojar, ¿lo pueden hacer?

No, en ningún momento lo pueden desalojar, estos están suspendidos. Después del 30 de junio el arrendador si está facultado para iniciar la correspondiente acción y recuperar la tenencia del inmueble, adicionando que no se podrá obtener la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por las autoridades judiciales o administrativas. Esto también es para los casos en los que el plazo del arrendamiento y/o su forma de pago se hayan pactado por períodos diarios, semanales, o cualquier fracción inferior a un mes.

¿Se pueden hacer mudanzas?

Hasta el 27 de abril no están permitidas las mudanzas ni trasteos. Aún no se ha definido si se podrá hacer después de esa fecha, el decreto que se expida con la extensión de la cuarentena de pronto contemple la posibilidad. Sin embargo, esto es poco probable ya que los alcaldes municipales no desean que a sus municipios lleguen personas no residentes de los cuales se desconozca su verdadero estado de salud.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

