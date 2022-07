Millones de personas estaban en las calles protestando por la reforma tributaria que el Gobierno quería tramitar. Era mayo del 2021 y, en medio del ‘estallido social’, la Constitución Política de Colombia estaba por cumplir 30 años.



“Muchos de los derechos que se exigían a gritos están contemplados en la carta desde hace tres décadas y siguen siendo letra muerta”. Este fue uno de los análisis que llevaron a un grupo de ciudadanos a buscar que los colombianos leyeran, conocieran y exigieran el cumplimiento del documento fundamental del Estado colombiano.



Así nació ‘Mi Constitución es...’, una iniciativa cívica que buscó que personas de distintas ideologías, creencias, etnias, grupos sociales, profesiones, oficios... se unieran en una sola voz para leer la Constitución Política de Colombia del 91. El proyecto –sin carácter comercial– quiso representar a todos los ciudadanos, tanto personas anónimas (que no figuran en medios) como reconocidas, que ayudaran a darle impacto mediático.



Involucrar a personas de distintos orígenes refleja lo que la carta es: incluyente, diversa, democrática, justa, multiétnica, pluricultural. Su autora se preguntó: “Si se han hecho lecturas colectivas de obras de la literatura, ¿por qué no hacerlo del libro más importante para los colombianos?”.



El expresidente de la república César Gaviria Trujillo, su esposa Ana Milena Muñoz de Gaviria en compañía de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Horacio Serpa y Álvaro Gómez. Foto: Iván Velandia. Archivo EL TIEMPO

Esta fue otra de las motivaciones de la periodista Martha Luz Monroy, creadora de la iniciativa, para darle forma a la idea. Se buscó que cada persona contactada leyera un fragmento en video, con su propia cámara, para luego ‘unir’ todas las lecturas y tener cerca de 90 lectores, 23 emisiones y más de 8 horas de grabación de toda la Constitución. Las emisiones se publicarán desde el 20 de julio en ELTIEMPO.COM y finalizarán con la posesión del próximo presidente, el 7 de agosto, pero quedarán disponibles como regalo para los colombianos.



Así como EL TIEMPO abrió el espacio para difundirlo, sus creadores esperan que el documento audiovisual sea publicado por todo el que quiera hacerlo: medios, universidades, colegios, empresas.



Un año de trabajo

Los gestores de ‘Mi Constitución es…’ esperaban terminar el proyecto para el 4 de julio del 2021 y conmemorar sus 30 años, pero resultó imposible. Muchos enviaron inmediatamente su video, otros tardaron meses, y unos pocos nunca los mandaron. El ejercicio de buscar lectores en diferentes regiones sirvió para conocer realidades como que aún muchos colombianos no saben leer.



"Aunque esto dificultó tener mayor participación de ciertos territorios, también reforzó el objetivo: si no saben leer, les vamos a hacer unos videos. La Constitución es de todos, y no saber leer no puede ser un obstáculo para conocer sus derechos y exigirlos”, dice Manu Álvarez, director de fotografía colombiano radicado en España, quien le dedicó cerca de un año a editar todos los videos.



Exposición las constituciones de Colombia Foto: Presidencia

En ‘Mi Constitución es...’, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, leyó el preámbulo, y después aparecen cerca de 90 personas leyendo.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Jaqueline Castillo, de las Madres de Soacha; Alexandra Cuarán Jamioy, indígena del pueblo camëntsá Sibundoy (Putumayo); Óscar Ortiz, abogado promotor de la Séptima Papeleta; Enrique Urrea, neurólogo radicado en EE. UU.; Lázaro Rojas, líder campesino de Boyacá; Mauricio Silva, editor de la revista Bocas; Gilberto Messa, médico radicado en Argentina; Daniel Coronell, periodista; Marcela Carvajal, actriz; Wílmar Cabrera, periodista y escritor; Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos; Diego Camargo, comediante; y Ómar Mestre, campesino de la etnia arhuaca, son colombianos que se unieron a este coro.



Para los gestores, este es un reflejo de las diversas voces que tiene el país, voces que se deben respetar, voces que se deben complementar. Mi Constitución es... eso.

