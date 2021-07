Consejo de Seguridad de ONU reitera su apoyo al proceso de paz

Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteraron su apoyo a la implementación integral del acuerdo de paz en Colombia.

La ONU resaltó su apoyo pleno al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Además, destacaron la necesidad de respetar su independencia y autonomía y alentaron a todas las partes a cumplir con sus responsabilidades con las víctimas del conflicto armado contribuyendo plenamente a la verdad.



“Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su preocupación por las amenazas, ataques y asesinatos persistentes contra líderes comunitarios y sociales, incluidas mujeres lideresas y de comunidades indígenas y afrocolombianas, así como ex miembros de las Farc-Ep quienes dejaron las armas como participantes en el proceso de paz”, manifiesta la institución.



Asimismo, reiteraron en la importancia de continuar avanzando en la implementación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos y del Plan Estratégico de Seguridad y Protección para excombatientes.



Por último, sobre el paro nacional, los miembros del Consejo lamentaron los hechos de violencia ocurridos en este contexto. “Hicieron eco a los llamamientos a la no violencia, el respeto de los derechos humanos y la resolución de diferencias a través del diálogo pacífico e inclusivo. Acogieron con beneplácito el compromiso del Gobierno de realizar investigaciones transparentes sobre los reportes de uso desproporcionado de la fuerza y de asegurar que los responsables rindan cuentas”, expresa la organización.



