¿Wally al Congreso? Youtuber tendría intenciones de postularse

La carrera para llegar al Congreso ya empezó. Así lo evidencian los múltiples anuncios de líderes políticos, sociales e influenciadores digitales que han demostrado sus intenciones de aspirar al Senado y la Cámara de Representantes para 2022.



Al grupo de personalidades que aspirarían al Congreso se sumó este fin de semana el youtuber Wally, famoso por su canal ‘Wally Opina’ en el que hace crítica política a través del humor.

El youtuber sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un video en el que se pregunta qué se necesita para ser congresista en Colombia.



En el clip, Wally asegura que ya cumplió con todos los requisitos, pues ya hizo todas las actividades que hacen los políticos cuando están en campaña.



“Los he observado por mucho tiempo y estoy seguro que ya estoy listo”, dice en su video.



Wally bromea al respecto y asegura que ya comió en una plaza pública, montó en TransMilenio, abrazó niños y hasta repartió tamales puerta a puerta.



Wally asegura que ya cumplió con todos los requisitos para ser congresista. Foto: Captura de pantalla @MeDicenWally

“Abracé y conversé con gente desconocida, monté en Transmilenio como todos aquellos políticos que lo hacen únicamente en campaña. De regreso me tocó de pie, espero que eso me dé votos… digo, puntos”, dice.



Tras las bromas, el youtuber lanzó una reflexión sobre lo que realmente se necesita para ser un congresista y envió un mensaje sobre la importancia de votar bien.



“Con esas estupideces no basta. Eso ustedes y yo lo sabemos. ¿Vamos a seguir votando por los mismos de siempre para quejarnos después en las redes?”, cuestionó el hombre.



Al final de su video lanza lo que parece ser su intención de llegar a ser congresista.



“¿Qué dicen? ¿Llevamos juntos esa indignación al Congreso? O más bien, ¿transformamos la indignación en un cambio real?”, finaliza el video que está acompañado del numeral #WallyCongresista.

Desde hace mucho me he preguntado: ¿Cuáles son los requisitos para ser congresista en Colombia? 🇨🇴Llevemos la indignación al Congreso #WallyCongresista pic.twitter.com/gXSRLwvHyL — Wally. (@MeDicenWally) November 8, 2021

Aunque bien podría tratarse de una broma del youtuber y una crítica hacia lo que verdaderamente debe ser el Congreso de la República, algunos afirman que Wally sí tendría propuestas de partidos políticos.



Según contó la periodista Catalina Suárez en su sección ‘Al Oído', en ‘W Radio’, Wally tendría propuestas para lanzarse por el Polo Democrático o por el movimiento Fuerza Ciudadana.



Lo cierto es que la posibilidad de ver a Wally trabajando en el Congreso emocionó a sus seguidores.



“Gracias por esta decisión”, “con toda” y “cuenta con mi voto”, fueron algunos de los comentarios a su video.



