Buscar. Esa podría ser la palabra más utilizada diariamente por Yanette Bautista. Por estos días, su cuerpo se da un pequeño respiro, pues después de meses madrugando para ver si en algún lugar del orden del día legislativo aparecía el proyecto de ley que lidera para la protección integral de las mujeres buscadoras, finalmente este fue aprobado por la Cámara de Representantes.



Si bien fue apenas el segundo de cuatro debates que debe pasar el proyecto de ley 242 de 2022 para que a mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada se las reconozca como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional, esto no deja de ser un faro de esperanza para Yanette, a pocos días de que se cumplan 36 años de la desaparición forzada de su hermana Nydia Erika.



Y es que fue en homenaje a ella y su lucha por encontrarla que decidió crear la Fundación Nydia Erika Bautista para visibilizar las desapariciones forzadas bajo el conflicto armado y asesorar a las familias –y especialmente a las mujeres- que han perdido el rastro de algún ser querido.



En entrevista con EL TIEMPO, Yanette Bautista habla de las características del proyecto de ley que aprobó la Cámara el pasado 16 de agosto, los impactos diferenciados por cuestión del género que han identificado en las labores de búsqueda que emprenden cientos de mujeres y las expectativas por el futuro de esta iniciativa que ahora deberá pasar por las manos del Senado.

¿Qué significado tiene este proyecto?

Llevamos mucho tiempo conscientes de la necesidad de una ley que proteja los derechos de las mujeres buscadoras. Fue un sueño que construimos colectivamente. Identificamos los daños que tiene en las mujeres en la búsqueda de los desaparecidos y fue un descubrimiento ver que siempre miramos a los desaparecidos y reivindicamos sus derechos, pero nunca nos habíamos mirado a nosotras. En el sentido colectivo y en el sentido individual. O nos mirábamos y nos dábamos cuenta de que muchos delitos se habían cometido contra nosotras durante la búsqueda de los desaparecidos, pero siempre estuvo en primer lugar el desaparecido. No las que buscábamos.

El proyecto de ley integral para la protección de las mujeres buscadoras pasó el debate en Cámara de Representantes. Foto: Cuenta oficial de X (Twitter) @nydia_erika

¿Cómo se siente tras la victoria en la Cámara?

Nos sentimos felices de que haya pasado. Las últimas semanas fueron una montaña rusa. Nos hemos sentido reivindicadas, poderosas; hemos sentido que teníamos razón y que estamos poniendo un tema en la agenda de la sociedad que a nadie le ha interesado, pero que tampoco en otros países lo han visto.

¿Ha sido el trámite que esperaban?

No ha sido una prioridad. Gracias al ponente (Alirio Uribe Muñoz) logramos que se agilizara, pero también gracias a la comunidad internacional. La comunidad internacional ha estado rodeando el proyecto de ley y eso le ha dado más poder y legitimidad. Y aun así costó bastante para que fuera prioridad.

¿En qué consiste la protección que proponen?

La protección es para los derechos civiles y políticos, o sea, el derecho a la vida, la libertad, etcétera. Luego, que se investigue y haya una mayor punibilidad, como dicen los abogados. Mayores penas cuando ese tipo de delitos se cometan contra mujeres buscadoras por la razón de su búsqueda de sus seres queridos.



También pretende que estemos priorizadas en la agenda social en cuanto a vivienda, salud y seguridad social, ya que las mujeres se mueren sin una pensión, sin salud (yo misma ni siquiera tengo seguridad social y pensión habiéndole dedicado toda mi vida a esto). Asimismo, que haya oportunidades de educación superior para las mujeres que dedican su vida a la búsqueda y todas esas cosas que hemos perdido por estar cargando una carga que le corresponde al Estado.

¿Cómo se construyó esta iniciativa?

Primero identificamos el problema estructural detrás de las vulneraciones contra las mujeres buscadoras. Lo hicimos hace alrededor de seis años cuando empezamos a construir los informes para la Comisión de la Verdad. En cada región nos empezamos a dar cuenta de un denominador común, una historia que se repetía: "me secuestraron, me violaron, me extorsionaron, me amenazaron; s mí me sacaron de mi territorio", todo por buscar. Ahí identificamos un vacío normativo de protección a las mujeres buscadoras. Luego de haber entregado los informes, nos preguntamos qué hacer con todo eso. Y empezamos a construir la ley.

Para aclarar quiénes serían cobijadas por esta ley ¿cómo definen a una mujer buscadora?



Una mujer buscadora la definimos en la ley como la que se ha dedicado sustancialmente a la búsqueda durante un período continuo. No es cualquiera, no es sencillamente el que lleva la sangre de un desaparecido. Es quien se ha dedicado a la búsqueda de forma sustancial. Lo que nosotras hemos visto es que en general en los hogares hay dos tipos de mujeres buscadoras: la madre y la hija, la esposa y la hermana y así sucesivamente. Generalmente hay dos mujeres buscadoras por cada hogar de desaparecido que son las que se dedican sustancialmente y son las que sufren las agresiones. Incluso, muchas veces ayudar a familias a buscar a otros.

"Generalmente hay dos mujeres buscadoras por cada hogar de desaparecido que son las que se dedican sustancialmente y son las que sufren las agresiones": Yanette Bautista FACEBOOK

¿Qué postura siente que tomó el Estado frente a esto a lo largo de los años?

No se dieron la tarea de preguntarse si lo que nos estaba pasando era un delito. Entonces lo asumieron como un daño colateral y no fueron investigados. La valentía de estas mujeres de enfrentar a los comandantes paramilitares o ir a las brigadas tuvo un costo social muy alto. No hubo compasión por las mujeres en ese camino y al contrario, nos castigaron por buscar.

Si bien las cifras dicen que hay una amplia mayoría de mujeres, también hay un pequeño porcentaje de hombres que se han dedicado a buscar. ¿Entran en la ley?

Por supuesto. Hay papás que buscan, tíos que buscan, hay hermanos que buscan, hijos que buscan. Pero los estudios que hicimos nos arrojaron que el 95 por ciento de quien busca son mujeres. Ese 5 por ciento de hombres también tiene derechos y también están incluidos, lo que pasa es que queremos ganar la perspectiva de género para cuando se mire la búsqueda de los desaparecidos y se evalúe el impacto desproporcionado en las mujeres. Queremos ganar esa perspectiva en medio de un país terriblemente machista y es evidente que tenemos unos impactos diferenciados. No hemos encontrado que a los hombres se los haya violado o secuestrado. Los amenazan, sí, pero el porcentaje muestra mayor impacto en las mujeres.

¿De qué impactos estamos hablando?

Violencia sexual, privaciones de la libertad, secuestro, extorsiones, amenazas, atentados, reclutamiento forzado de sus hijos o hermanos menores, a la violación sexual de sus hijas mientras ellas están en la búsqueda de sus seres queridos o de otros desaparecidos, entre otros.

Supongo que dentro de este grupo poblacional también hay impactos diferenciados…

Especialmente en las mujeres negras e indígenas. Y aquí ocurre algo que son los atentados contra la cultura y la herencia ancestral, contra sus saberes comunitarios. Digamos que esa es una debilidad de la ley en este momento. que hay que reforzar.

¿Qué expectativas tienen ahora en Senado?

Estamos con muchas expectativas de lo que va a venir en el Senado porque nos dicen que es más difícil que la Cámara, donde todos los días había que mirar el orden del día a ver si estaba puesto el proyecto. A veces lo pusieron en el primer lugar y mentiras, llegamos allá y nada. Entonces tuvimos bastante incertidumbre.

Ahora, el proyecto deberá esperar que el Senado le dé lugar en la agenda. Foto: Cuenta oficial de X (Twitter) @nydia_erika

¿Qué llamado hace a los parlamentarios?

Para nosotras es importante decirle a los senadores que tendrán en sus manos un proyecto de ley histórico qué hará una diferencia y pondrá un valor agregado en muchas mujeres que han entregado su vida para buscar a los desaparecidos y que hemos dejado una lección de amor.

El próximo 30 de agosto se cumplen 36 años de la desaparición de su hermana y del comienzo de toda su lucha. ¿Es un soplo de aire ver que el proyecto ya pasó los primeros dos debates?

Para nosotras esto es un homenaje a Nydia Erika y para todas las organizaciones que acompañamos en territorio, en ese sentido, es una gran alegría. Una lección de dignidad.

Juan Pablo Penagos Ramírez

