Duro rifirrafe entre congresista Manzur y la oposición

A pesar de que muchos congresistas, y el mismo Presidente de la República, dieron discursos enfocados en la unión y en la no polarización, durante la instalación del Congreso realizada este lunes 20 de julio varios parlamentarios se lanzaron pullas, especialmente porque algunos se presentaron de forma presencial, en el salón Elíptico del Capitolio.

En medio de la elección de la mesa directiva, el representante de Córdoba, Wadith Manzur, del partido conservador, quien heredó la curul de su padre, Julio Manzur Abdala, tomó la palabra.



Al comienzo empezó su intervención de una forma jocosa y tranquila, dijo que lamentó que su tableta se dañó justo hoy, o sino hubiera explicado con dibujos “que la presencialidad en este momento no existe, porque usted (Carlos Cuenca) convocó de manera virtual”.



Y continuó: "los que están allá sentados, por cualquier circunstancia, no tienen internet en sus casa, estaban aburridos, querían dar una vuelta, no sé, estaban aburridos con el esposo o esposa, se cansaron de los hijos, o creen que esto les va a dar más votos, están sesionado de igual manera virtualmente", señaló, subiendo un poco más su tono de voz.



Y arremetió contra la representante María José Pizarro: "Ya estamos cansados de que ustedes intenten sabotear todos los días la plenaria. Yo creo que nosotros también merecemos respeto, nuestro tiempo también vale, no solamente es el tiempo de ustedes. Todos los días quieren hacer lo mismo, faltándonos el respeto a nosotros", aseguró efusivamente.



En ese momento la representante Katherine Miranda lo interrumpió y dijo: "Yo creo que no venir a trabajar es su problema, pero en el Congreso estamos trabajando".



Después de su intervención, el expresidente de la Cámara, Carlos Cuenca, intervino y dijo que él es el único que puede moderar.



Mientras tanto, Manzur seguía gritando que estaba trabajando y que ellos estaban saboteando el congreso. "Yo quiero ser explícito con ustedes, la única forma de participar en los debates del Congreso autorizada por la mesa directiva es de manera virtual".



"Presidente es que esta discusión se va a presentar para demandas a futuro (...) Estos señores no han querido comprender que este congreso es autónomo para decidir de qué manera se va a sesionar, y es de manera virtual. Esa es la decisión que ha tomado la mayoría y espero que la respeten. Ya no más", puntualizó el senador conservador.



Frente a ello, la representante Pizarro, de la Lista de la Decencia, replicó y aseguró que la frase que mencionó de "estar aburridos de nuestros hijos" es una grosería. Señaló que ellos no son ni irresponsables ni irrespetuosos.



Dijo enfáticamente que no tenía “ninguna necesidad de venir a gritar”.



