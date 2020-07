Vuelven a radicar proyecto de ley que regula plataformas de transporte

El representante del Partido Verde Mauricio Toro, quien volvió a radicar el proyecto, busca que la ciudadanía pueda escoger en qué se quiere movilizar. Afirma que así se equilibrarán las condiciones tanto para las plataformas como para las empresas de taxis.

A la vez un grupo de congresistas, junto al Ministerio de Transporte, radicaron otro proyecto con el mismo propósito, pero con medidas contrarias a las propuestas por Toro. Por lo tanto, el debate en el Congreso estará mediado por dos formas opuestas.



(Le puede interesar: ¿Cómo sería la Colombia federal que están proponiendo en el Congreso?)



“Celebro que al fin la bancada de Gobierno haya destapado sus cartas, y partamos de una premisa común: llegó la hora de regular las plataformas de transporte así a las Empresas de taxis no les guste. Pero entre el proyecto que yo propongo y el que propone la bancada de Gobierno, y en teoría el Ministerio de Transporte, hay dos mundos completamente distintos”, afirmó Toro.

Pero entre el proyecto que yo propongo y el que propone la bancada de Gobierno, y en teoría el Ministerio de Transporte, hay dos mundos completamente

distintos FACEBOOK

TWITTER

El senador explicó que él propone una reglamentación moderna, que elimine cargas a los taxistas, y permita el funcionamiento de las plataformas basándose en el libre mercado, mientras que la otra propuesta impone varios trámites y busca que los conductores se constituyan cada uno en una empresa de transporte.



Para Toro, esa propuesta crearía un “complejo sistema de cupos que se asignarán año a año, sin modernizar un solo punto del sector taxista”.



Por tanto, Toro propone la eliminación del sistema de cupos de taxis a través de una compensación, que se realizaría por medio de un fondo que recibiría el 1 % de cada servicio facturado por las plataformas de transporte, considera que así se eliminaría “una mafia que ha impedido la modernización del sector transportador en ciudades como Bogotá”.



(Lea también: Sandra Ramírez, primera ex-Farc en un cargo directivo del Congreso)

Nosotros proponemos #EquilibrarLaCancha: equiparar requisitos con taxis en cuanto Pólizas de Seguros, tipo de Licencia de Conducción, condiciones técnicas de vehículos, eliminar cupos compensando con 1% de cobros, permitiendo que tarifas se fijen por libre competencia. — Mauricio Toro (@MauroToroO) July 21, 2020

De la misma manera, propone que las tarifas de las plataformas se fijen por libre competencia, para que los usuarios escojan las plataformas con mejores tarifas y que a los taxistas se les permita una especie de tarifa dinámica, siempre y cuando se usen dispositivos electrónicos y apps para su cálculo y control.



La propuesta de la contraparte busca mantener el sistema de cupos de taxis y que se cree un nuevo sistema de cupos para las plataformas bajo el nombre de “capacidad transportadora” que se otorgaría de forma anual, y no transferible, a los conductores que tendrían que constituirse en empresas unipersonales para poder prestar el servicio de transporte.



(Además lea: ¿Quién es Arturo Char, nuevo presidente del Congreso?)



En opinión de Toro, el otro proyecto “es una propuesta que claramente no oye a los conductores, a las plataformas ni a los taxistas, ni mucho menos a los usuarios de lado y lado, deja preocupado a todo el mundo”.



El congresista considera que buscan mantener las “viejas y nocivas formas: crear una infinidad de empresas de transporte unipersonal, crear un sistema de cupos para limitar la competencia, limitar los servicios a una sola jurisdicción, no existirán más servicios entre Bogotá y los municipios cercanos y crea más de 10 trámites que deberán ser reglamentados por los Concejos Municipales de cada ciudad independientemente”.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET