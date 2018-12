Vuelven a negar personería jurídica al movimiento de Petro

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este jueves negar nuevamente la personería jurídica a Colombia Humana, el movimiento político del excandidato presidencial Gustavo Petro.

La decisión implica, entre otros efectos, que Colombia Humana no podrá dar avales a candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos municipales, los cuales se eligen el próximo año, sino que los aspirantes del movimiento tendrán que recoger firmas o buscar otro partido para participar en los comicios.



Fuentes del Consejo Electoral le dijeron a EL TIEMPO que los magistrados se basaron en que el movimiento de Petro solamente cumplió uno de tres requisitos exigidos por la ley para tener reconocimiento jurídico.



Estas condiciones son haber participado en elecciones, haber alcanzando un mínimo de votos y tener representación en el Congreso. Este último fue el único que, a juicio de los magistrados, cumplió Colombia Humana.



Dice el CNE en un comunicado que la medida se tomó "al no cumplir con los requisitos sustanciales y objetivos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política y en el parágrafo del artículo tres de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, es decir, haber postulado candidatos para la elección a la Cámara de Representantes o al Senado de la República (requisito cualitativo) y haber obtenido en tal elección una votación no interior al tres por ciento de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional (requisito cuantitativo)".

El @CNE_COLOMBIA resolvió denegar la solicitud de reconocimiento de personería jurídica al Grupo Significativo de Ciudadanos Colombia Humana. Adjuntamos comunicado de prensa N° 242. pic.twitter.com/cwUbwO420j — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) 20 de diciembre de 2018

En medio de tanta persecución política no es extraño que el CNE le niegue (otra vez) la personería jurídica a Colombia Humana, un movimiento político que obtuvo 8 millones de votos en las últimas elecciones. Se sigue estrechando la precaria democracia en Colombia — Jorge E. Rojas R (@jerojasrodrigue) 20 de diciembre de 2018

Acaban de negarnos la personeria juridica a @ColombiaHumana @petrogustavo otra vulneracion a nuestros derechos politicos y a la oposicion. Es un fallo politico no en derecho del @CNE_COLOMBIA .Niegan los derechos a 8.200.000 colombian@s quienes votaron por la esperanza. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) 20 de diciembre de 2018

Actualmente el excandidato Petro es senador y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, es representante a la Cámara.



Petro y Robledo ocupan esas curules por cuenta de una reforma constitucional y una ley que así se los permitieron.



La personería es el reconocimiento jurídico que el Estado les da a los partidos y movimientos políticos y esta les permite avalar candidatos a las elecciones y recibir financiación estatal.

Para Ángela María Robledo, representante a la Cámara y quien fue la fórmula presidencial de Petro, la decisión del CNE es "otra vulneración a los derechos políticos (...). Niegan los derechos a 8.200.000 colombianos quienes votaron por la esperanza", dijo Robledo en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos a Petro, calificó de dictatorial la decisión y aseveró que "es un atentado grosero a la democracia y contra 8.034.189 votantes" que obtuvo la Colombia Humana en la segunda vuelta presidencial.



Según Bolívar, están con un "sentimiento de tristeza" porque tenían la esperanza de obtener la personería jurídica. Sin embargo, explicó, quedan con "una duda del procedimiento" con el que se tomó la decisión.



Los más cercanos a Gustavo Petro y a la Colombia Humana se reunirán para decidir sobre los caminos que aún tienen para alcanzar la personería jurídica del movimiento.



