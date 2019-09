Regresa polémica al Congreso por regulación de dosis mínima de droga

Las cifras parecen ser contundentes: desde que la Corte Constitucional permitió el consumo de drogas en el espacio público, en junio pasado, las incautaciones de dosis mínimas han caído y para agosto pasado estaban en 1.002.



La denuncia la hizo el senador por Cambio Radical Rodrigo Lara, quien está impulsando un proyecto de ley que busca regular el consumo de dosis mínima en el espacio público y que regresa a su último debate este lunes, en la plenaria del Senado.



Según las cifras que mostró Lara, entregadas por el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortua, la cantidad de dosis mínimas incautadas entre la expedición del decreto que las prohibió en el espacio público, en octubre de 2018, y la decisión de la Corte Constitucional, en junio pasado, fueron 12.009.

Y entre la decisión del alto tribunal agosto pasado estas cayeron a 1.002. “Creo que el Gobierno tiene que ser sincero y no seguir aferrándose a una ficción”, dijo Lara en diálogo con EL TIEMPO.



La polémica mayor de la iniciativa que regula este tema, y que espera resolverse este lunes, es si hay o no excepciones al porte de dosis mínima en el espacio público. “La izquierda quisiera unas excepciones más amplias, y sectores de la derecha no quieren excepción alguna. Creo que lo más sano es irse por la mitad”, afirmó el congresista.



¿Qué se ha aprobado y qué falta del proyecto de ley sobre drogas?

Hemos avanzado de manera positiva en la aprobación de esta ley. Ya logramos aprobar el artículo que prohíbe absolutamente el consumo y porte de dosis mínima en los entornos de los colegios y nos queda pendiente un artículo que es el que se refiere al consumo en parques, polideportivos, escenarios deportivos y perímetros que definan los alcaldes.



¿Por qué ha sido tan polémico este artículo?

Porque básicamente estamos ante una prohibición absoluta de porte y consumo de dosis mínima en los parques y sobre esto hay todo tipo de reacciones. Algunos partidos políticos quisieran prever excepciones que puedan ser establecidas por los alcaldes y otros no quieren excepción alguna. La discusión no es sobre la prohibición en sí, sino sobre algunas excepciones posibles.



¿Y por ejemplo sobre qué tipo de excepciones?

El proyecto que yo llevo prevé excepciones en determinadas actividades, como espectáculos públicos; la izquierda quisiera unas excepciones más amplias, y sectores de la derecha no quieren excepción alguna. Creo que lo más sano es irse por la mitad, como lo estoy proponiendo.

¿Qué significa ‘irse por la mitad’?

Ciertas actividades, por ejemplo en un megaconcierto de 100.000 personas no tiene mucho sentido obligar a la Policía a corretear a 20.000 o 30.000 personas que puedan tener en sus bolsillos una papeleta de dosis mínima, primero, porque la norma en esas circunstancias puede ser inaplicable y, segundo, porque atenta contra la majestad de la ley su inaplicación, es mejor que sea eficaz y que se aplique para ciertas circunstancias a no obligar a la Policía a lo imposible.



¿Quiénes serían los responsables de determinar estas excepciones?

Depende. Esas excepciones que se puedan prever en los parques o en ciertos espectáculos públicos dependerán del alcance que les dé el legislador. La izquierda quisiera unas excepciones más amplias; la derecha no quiere excepción alguna, y yo soy de la tesis de que ciertas actividades puedan ser objeto de una excepción.



Hay mucha confusión sobre este tema: la Corte Constitucional permitió el consumo en el espacio público, el Gobierno insiste en que el decreto de prohibición total está vigente y ahora viene este proyecto de ley de regulación, ¿cuál es la realidad del tema?

Todo gobierno tiene el deber de hablar con la verdad y ser muy sincero con el país. El famoso decreto perdió su fuerza ejecutoria por la simple razón de que la norma que le permitía a la Policía incautar dosis mínima en todo el espacio público fue declarada inconstitucional. La Policía solo puede operar cuando la ley, y más precisamente el Código de Policía, la habilita para ello. La Policía no puede intervenir ni inventarse procedimiento sobre la base de un simple decreto. Eso es un principio que enseñan en primer año de derecho en cualquier facultad seria. Por consiguiente, una vez el artículo del Código de Policía que le daba fuerza ejecutoria fue declarado inconstitucional, pues el decreto perdió su razón de ser. Sigue vigente, pero para temas menores.

Rodrigo Lara, senador por Cambio Radical e impulsor de la ley sobre dosis mínima de droga. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿Qué información le ha dado a usted la Policía en este sentido?

Que las incautaciones de dosis mínima, desde el momento en que fue declarado inconstitucional el artículo del Código de Policía, han caído en un menos 350 por ciento mensual. Es decir, la Policía quedó sin herramientas para poder incautar la papeleta en lugares más sensibles y donde hay menores de edad. Creo que el Gobierno tiene que ser sincero y no seguir aferrándose a una ficción.



¿Hay principio de acuerdo entre los partidos políticos para este artículo se definirá a voto limpio?

Nosotros hemos logrado, después de un ejercicio muy exigente, consensos tanto con el uribismo, como con la izquierda y los demás partidos políticos. Logramos introducir un artículo que claramente precisa que estas normas especiales, y más draconianas, para preservar el espacio público, y más donde hay niños y menores, no habilitan excesos en el resto del espacio público. Creo que todos los partidos representados en el Congreso están de acuerdo con buscar normas de convivencia y respeto en el espacio público. El ejercicio arduo es ponernos de acuerdo en el cómo, no obstante lo hemos venido logrando con consensos que se han dado en el interior del Congreso.



POLÍTICA