Este martes, a las 3 de la tarde, se reanuda la discusión del proyecto de Ley 097 de 2022, que busca modificar el régimen salarial de los congresistas de la República, luego de que el pasado miércoles se levantó la sesión plenaria sin que se discutiera el articulado. La iniciativa, presentada por el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández (Alianza Verde), cursa el segundo de los cuatro debates que se requieren para su aprobación.



Las seis horas de la sesión del miércoles se gastaron en su totalidad en la aprobación de la ponencia positiva –se aprobó con 63 votos a favor–, por lo que este martes empezará la discusión en torno al articulado.



En la presentación del proyecto, el senador Pulido expresó que la ley busca modificar los componentes con los cuales se pagan los salarios de los congresistas colombianos. Actualmente, el sueldo de los congresistas es de 43 millones de pesos, de los cuales 10 corresponden a la asignación básica, 18 a los gastos de representación y los casi 15 restantes, en una prima de servicios consagrada desde el gobierno de Juan Manuel Santos.



“Este proyecto fue revisado por el Gobierno, y el Ministerio de Hacienda le dio el aval. La nación va a ahorrar”, expresó el senador de la Alianza Verde, que también afirmó tener un concepto favorable de la Función Pública.



De hecho, esta iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno. Así lo manifestó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con EL TIEMPO. “En un país donde un alto funcionario gana más de 40 millones y un obrero, el salario mínimo –cerca de un millón trescientos– no es un buen mensaje. Pero no es solo el Congreso, deben ser todos los altos funcionarios del Estado”, dijo.

No obstante, hay voces que se oponen al proyecto porque consideran que no se tienen en cuenta las deducciones y los traslados y su manutención cuando están en los territorios haciendo su tarea política.



De hecho, en el debate del viernes varios congresistas le enviaron una carta al presidente del Senado, Iván Name, en la que le piden citar a Luis Carlos Reyes, director de la Dian, para que certifique el salario real de los congresistas, tras las reducciones por materia fiscal, proposición que no fue aprobada.



“Parece que aquí no hiciéramos nada y, si aquí no vamos a venir a hacer nada, pues que nos quiten el salario a todos, que nos dejen en las regiones y hagamos los debates de forma virtual, y así nos dedicamos a nuestras actividades. Tenemos que saber cuánto nos va a quedar de salario y si nos sirve venir o no”, señaló la senadora liberal Karina Espinosa.



De aprobarse el proyecto en la plenaria de hoy, tendrá que superar dos debates más en la Cámara de Representantes. Y es que, aunque para Pulido el panorama en Senado es positivo, él mismo reconoce que el escenario no es tan alentador en el siguiente órgano legislativo.



Senado niega bonos

La Dirección Administrativa del Senado emitió un comunicado en el que se refirió a las declaraciones de los senadores Andrés Guerra (Centro Democrático) y Antonio Zabaraín (Cambio Radical) en medio de este debate. Los parlamentarios afirmaron que habría legisladores que estarían recibiendo bonos de gasolina y otros beneficios.



“La Dirección General no tiene, ni ha suscrito, ningún tipo de contrato cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios asociados a combustible”, se lee en el comunicado. “En razón de ello, esta entidad no tiene asignado ningún tipo de recurso a los senadores para dicho propósito”, agregan.

