El 58 por ciento de los colombiana cree que el voto debe ser obligatorio, mientras que el 40 por ciento no está de acuerdo y el 2 por ciento no sabe o no responde.



Así lo hizo saber la nueva encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para CM&, en la cual preguntaron a la ciudadanía por la percepción frente a la obligatoriedad del voto en Colombia.



Asimismo, consultaron su opinión sobre la propuesta de que los congresistas puedan ser nombrados ministros o candidatizarse para alcaldías o gobernaciones. Al respecto, un 76 por ciento de la población está en desacuerdo mientras que solo el 20 por ciento está de acuerdo. Un 2 por ciento no sabe o no responde.



Ambos temas son de los puntos que más han generado polémica de la reforma política que el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso el 13 de septiembre, y la cual fue aprobada el miércoles en primer debate en la Comisión Primera del Senado.



Esta iniciativa pretende, según el Ejecutivo, acabar con el clientelismo electoral, aunque toca algunos temas que han sido sensibles en pasadas iniciativas similares, como el voto obligatorio.

Al joven lo estaban esperando desde las 8:00 de la mañana, sin embargo, votó y se fue. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Aunque a esta reforma aún le faltan varios trámites en el Congreso, en principio se aceptó que todos los ciudadanos deban participar en las elecciones que se realizan en el país. Sin embargo, esto solo sería por dos periodos constitucionales consecutivos.



“Para fortalecer la cultura ciudadana de participación en las decisiones políticas y electorales del país, se crea durante dos periodos constitucionales consecutivos el voto obligatorio y el deber del Estado de garantizar gratuidad en el servicio público de transporte para la jornada electoral”, señala el proyecto aprobado. Pero aunque pasó el primer debate, hay opiniones divididas.



Por ejemplo, para el senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, “esto incitará a que todos los ciudadanos tengan que salir a votar por la propuesta que mejor conozcan”.



Mientras que congresistas como Alejandro Vega considera que “no debemos restringir las libertades de los ciudadanos, por eso es importante eliminar la disposición de la (obligatoriedad del voto), ya que esto debe ser de manera voluntaria y opcional”.

El voto obligatorio ya ha sido objeto de debate en varias oportunidades en el Congreso y no ha prosperado. Y esta vez promete ser uno de los temas más fuertes para debatir cuando la iniciativa esté en plenaria.



Entre quienes se oponen a esta reglamentación está la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien anticipó que votará de manera negativa. “Un numero incierto se abstiene como posición política, otro enorme e incierto no se siente convocado ni incluido en nuestro sistema político. Su exclusión social y estructural no se supera obligándole a votar”, aseveró Lozano.



Otros temas claves aprobados en la reforma es que los partidos solo podrán inscribir listas cerradas y bloqueadas con garantía de universalidad, alternancia y paridad de género e identidades diversas.



Precisamente este jueves desde un foro en Medellín el ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió a la reforma y a este punto: “En nuestra democracia muchos se sienten excluidos y esa inconformidad genera también conflictos. Buscamos garantizar una representación paritaria para que la mitad del Congreso, por nombrar solo una institución, sean mujeres”.



Entre otros temas, se establece el deber de implementar mecanismos de democratización interna en las colectividades, su incumplimiento acarreará sanciones al partido como la pérdida de la personería jurídica.

Debate en la Comisión Primera del Senado sobre la reforma política Foto: Prensa Roy Barreras

Respecto a la financiación de los partidos será prevalentemente estatal e irá directamente a los partidos, ya no a los candidatos, lo que elimina el conflicto de intereses que se presenta cuando la financiación es personal.



Si un miembro de una corporación pública se presenta a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos seis meses antes de la inscripción. Y se garantiza que quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular deberán tener como mínimo una militancia de seis meses dentro de la colectividad.



Asimismo, se autoriza por una sola vez a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.



El texto de la ponencia de la reforma política también estipula el límite a la reelección dentro de corporaciones públicas de elección popular. Nadie podrá ser elegido para más de cuatro períodos consecutivos en el Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local.

Ficha técnica

Ficha técnica: Persona natural o jurídica que la realizó: Centro Nacional de Consultoría S.A. Persona natural o jurídica que la encomendó: CM& Fuente de financiación: CM& Universo en estudio: Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Diseño de muestreo: Probabilístico y estratificado. En cada ciudad se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico). Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar Tamaño de muestra: 300 casos Margen de error y nivel de confianza: Margen de error de 5,7 % y 95 % de confianza Temas a los que se refiere: Percepción ciudadana frente a la obligatoriedad del voto en Colombia. Y opinión sobre la propuesta de que los congresistas puedan ser nombrados como ministros, alcaldes o gobernadores. Preguntas que se formularon: 2 preguntas Periodo trabajo de campo: 22 de septiembre de 2022. Técnica de recolección: Encuesta telefónica en hogares.

REDACCIÓN POLÍTICA