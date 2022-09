La reforma política del gobierno de Gustavo Petro comenzó su trámite en el Congreso de la República con el pie de derecho. Este miércoles fue aprobada en primer debate en la Comisión I del Senado.



Esta iniciativa pretende, según el Ejecutivo, acabar con el clientelismo electoral, aunque toca algunos temas que han sido sensibles en pasadas iniciativas similares, como el voto obligatorio.



Sin embargo, esta fue una de las disposiciones que incluye el proyecto que fue aprobada por los parlamentarios de esta célula legislativa.

Aunque a esta reforma aún le faltan varios trámites en el Congreso, en principio se aceptó que todos los ciudadanos deban participar de las elecciones que se realizan en el país. Sin embargo, esto solo sería por dos periodos constitucionales consecutivos.



"Para fortalecer la cultura ciudadana de participación en las decisiones políticas y electorales del país, se crea durante dos periodos constitucionales consecutivos, el voto obligatorio y el deber del estado de garantizar gratuidad en el servicio público de transporte para la jornada electoral", señala el proyecto.



Esto implica una modificación al artículo 258 de la Constitución.



Pero aunque fue aprobado, hay opiniones divididas. Por ejemplo, para el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, esto incitará a que todos los ciudadanos tengan que salir a votar por la propuesta que mejor conozcan".



Mientras que congresistas como Alejandro Vega considera que "no debemos restringir las libertades de los ciudadanos, por eso es importante eliminar la disposición de la (obligatoriedad del voto), ya que esto debe ser de manera voluntaria y opcional".

El voto obligatorio ya ha sido objeto de debate en varias oportunidades en el Congreso y no ha prosperado. Y esta vez, prometer ser uno de los temas más fuertes a debatir cuando la iniciativa sea discutida en la plenaria del Senado.



Entre quienes se opone a esta reglamentación está la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien anticipó que votará de manera negativa.



"Un numero incierto se abstiene como posición política, otro enorme e incierto no se siente convocado ni incluido en nuestro sistema político. Su exclusión social y estructural no se supera obligándole a votar", aseveró. Y agregó: ¿Tiro por la culata? Miren a Chile".

Otros temas claves aprobados de la reforma política

- Los partidos solo podrán inscribir listas cerradas y bloqueadas con garantía de universalidad, alternancia y paridad de género e identidades diversas.



- Se establece el deber de implementar mecanismos de democratización interna en las colectividades, su incumplimiento acarreará sanciones al partido como la pérdida de la personería jurídica.



- La financiación de los partidos será prevalentemente estatal e irá directamente a los partidos, ya no a los candidatos, lo que elimina el conflicto de intereses que se presenta cuando la financiación es personal.



- Si un miembro de una corporación pública se presenta a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos seis meses antes de la inscripción. Y se garantiza que quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular deberán tener como mínimo una militancia de 6 meses dentro de la colectividad.



- Se autoriza por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.