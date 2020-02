'No podemos cercenarles derecho a votar a militares': Ricardo Ferro

Una vez más, el derecho de los militares para votar se está poniendo sobre la mesa. Esta vez por cuenta de la propuesta del representante a la Cámara por el Centro Democrático Ricardo Ferro.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista uribista explicó su propuesta, la cual podría ser incorporada en la reforma política de la cual han venido hablando algunos sectores en los últimos meses.

Ferro aclaró que la posibilidad de que los miembros de la Fuerza Pública puedan votar no tiene relación con que haya "proselitismo en los cuarteles" ni con que los militares se entreguen al activismo político. "No podemos hablar de democracia en Colombia ni de posconflicto cuando estamos tratando a los miembros de la Fuerza Pública como unos ciudadanos que tienen una ciudadanía reducida", dijo.



¿En qué consiste su propuesta?

Colombia es uno de los pocos países, una de las excepciones a nivel mundial, en el que los militares no pueden votar. Estoy proponiendo que es necesario, dentro de cualquier reforma política que se quiera plantear, incluir en el avance del sufragio universal, en la posibilidad de que todos los ciudadanos podamos votar. En ese orden de ideas no podemos cercenarles el derecho a votar los miembros de la Fuerza Pública.



¿Eso significaría que habría activismo político dentro de la Fuerza Pública?

Esta posibilidad es diferente a que haya activismo político por parte de los miembros de la Fuerza Pública o a que haya proselitismo político en el interior de los cuarteles, es simplemente la posibilidad de que ellos puedan ejercer su derecho al voto como cualquier otro ciudadano de nuestro país.



¿Qué pasaría con la intención de que los militares no sean deliberativos ni participen en política?

Esto no se afectaría. Cuando hacemos referencia a la posibilidad de que se pueda avanzar en el sufragio universal en Colombia y, particularmente, en que los miembros de la Fuerza Pública pueda votar hacemos referencia a dos artículos de la Constitución: el 127 y el 219, que serían los que habría que modificar.

Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Archivo particular

¿Qué dicen esos artículos?

En el 2019, precisamente, se habla de otros ciudadanos que también pueden participar en política, pero sin que esto conlleve un riesgo para la democracia o la institucionalidad del país. Ahí tenemos, por ejemplo, a quienes pertenecen a la rama judicial, a los entes de control que, obviamente, pueden ejercer el derecho al voto. Una cosa es pensar que los militares puedan votar y otra pensar que se pueda hacer proselitismo en el interior de los cuarteles o activismo político.



¿La prohibición del proselitismo en los cuarteles quiere decir que ningún comandante podría ordenarle a un subordinado votar por un candidato en particular?

Por supuesto que no se podría, así como tampoco puede un magistrado de una alta corte hacer la misma sugerencia a cualquier subalterno suyo, o cualquier miembro de un ente de control –de la Contraloría, la Fiscalía o la Procuraduría- no puede interferir en la voluntad de algún subalterno suyo. Aquí lo importante es que podamos avanzar en el sufragio universal. No podemos hablar de democracia en Colombia ni de posconflicto cuando estamos tratando a los miembros de la Fuerza Pública como unos ciudadanos que tienen una ciudadanía reducida.



¿Esta propuesta cobijaría a todas los integrantes de las tres fuerzas y la Policía?

Inicialmente lo que planteo es que puedan votar suboficiales, oficiales y soldados profesionales. Obviamente quienes hacen parte de la Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército y de la Policía.

¿Esta propuesta es suya o del Centro Democrático?

Esta es una opinión personal que no compromete ni a la bancada ni a la opinión del expresidente Álvaro Uribe. Es una opinión de Ricardo Ferro, personal, mía que expresé en una columna de opinión. En ese orden de ideas el camino a seguir es que se abra el debate a nivel nacional para que todos los ciudadanos podamos opinar al respecto y podamos revisar si es el momento del país para poder restablecerles el voto a los militares y avanzar hacia el sufragio universal. La gran mayoría de países en el mundo contemplan la posibilidad de que los militares puedan ejercer su derecho al voto. Colombia, Honduras y otro país son los únicos en los que no se puede.



¿Esto no beneficiaría a partidos políticos vistos de derecha como el Centro Democrático?

Creo que es importante que revisemos que en casi todas las familias de Colombia ha habido, hay o habrá un miembro de la Fuerza Pública. Es imposible que uno no encuentre en una familia colombiana a un hermano, un primo, un sobrino, un tío, un abuelo, un nieto que no haga parte de esta institución. Una cosa es garantizar el derecho al voto y otra muy diferente ir a condicionar para quién se va a ir ese voto, es un voto libre. Por eso la invitación que hago no es solamente a los ciudadanos sino a los partidos políticos para que hagan una deliberación en su interior sobre el tema del sufragio universal. Creo que es un debate sano en nuestra democracia si realmente queremos dar un paso efectivo hacia la paz. No podemos seguir tratando a nuestra Fuerza Pública como si no tuviera la posibilidad de elegir. Los militares también son ciudadanos, lo que pasa es que toman una decisión en un momento de su vida de defender la vida de los colombianos y por ese hecho no dejan de ser ciudadanos a los que les preocupa el tema de la salud, del agua, de los servicios públicos, de la vivienda, la educación. Aquí lo que tenemos es que ponernos en los zapatos de estos ciudadanos.



POLÍTICA