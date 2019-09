Voto de militares vuelve a sonar en el Congreso

El polémico tema de que los militares puedan votar en Colombia está siendo analizado nuevamente en el Congreso.

Aunque todavía no existe un proyecto de reforma constitucional que habilite a la fuerza armada para sufragar en las elecciones, el asunto se ha venido analizando en la oficina del senador Édgar Palacio, congresista del movimiento Colombia Justa Libres.



Fuentes de la oficina del congresista le confirmaron a EL TIEMPO que esa posibilidad se ha venido analizando y que el camino sería la reforma del parágrafo segundo del artículo 219 de la Constitución.



Según esa norma, “los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo”.



Sin embargo, el senador Palacio y su equipo han venido preguntándose en las últimas semanas el porqué de esa prohibición, tomando en cuenta que se trata de servidores que tienen bajo su responsabilidad algo tan importante como la seguridad del país.



A partir de esta reflexión, el equipo del congresista por el movimiento de origen religioso ha venido teniendo reuniones con diferentes sectores analizando esta posibilidad.



Una de las cosas que se tienen claras en este estudio es que esta reforma constitucional, que tendría que superar ocho debates en el Congreso durante un año legislativo, debería tener límites.



Por ello, el propósito, en caso de presentarse el acto legislativo y ser aprobado, es elaborar también una reglamentación con los parámetros para que los militares voten.

La prohibición de que la fuerza militar pueda sufragar en Colombia se dio desde el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera (1930-1934), y entre sus motivaciones estuvo que los subordinados podrían ser obligados a votar por el candidato de la predilección de sus comandantes.



Posteriormente, en 1945, se elevó a la Constitución y se le agregó que los militares no podrían ser “deliberantes”, limitación que se mantuvo en la Carta Política de 1991.

Hace dos años, el senador Roy Barreras presentó un proyecto con el mismo propósito, pero jamás salió del Congreso.



Se espera que en las próximas semanas el equipo del senador Palacio concluya su estudio y decida si se propone o no abrir la puerta para el voto castrense, lo cual, seguramente, generará polémica en el país.

