La Comisión Primera del Senado archivó una reforma constitucional que pretendía que la Fuerza Pública participara de las contiendas electorales que se realizan en nuestro país, contrario a como lo señala el artículo 219 de la Constitución Política.



"Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, se lee en la carta magna.



La iniciativa fue impulsada por el Partido Conservador, específicamente por el senador Germán Blanco, quien pretendía que cambiar ese fragmento de la Constitución y así darle vía libre a los militares para que ejerzan el derecho al voto.



Frente a la iniciativa, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien asistió al debate, argumentó que la 'paz total' es una aspiración y "actualmente no estamos en paz". Por eso, para el Gobierno Nacional, las jerarquía en las Fuerzas Militares tienen un gran peso, por lo que el proyecto no era conveniente".

Sin embargo, no hubo ambiente en esta célula legislativa y terminaron archivando el proyecto.



Por ejemplo, el senador Roy Barreras, del Pacto Histórico argumentó que la coyuntura actual del país no está para que los miembros de la Fuerza Pública ejerzan su derecho al voto, pues cree que sus miembros no deben "tomar partido, ya que debe representar a todos los colombianos".



En ese sentido opinó el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, explicó que el mando y la jerarquía pesan "demasiado" y así las "fuerzas terminan siendo subordinadas por quien es elegido".



Sin embargo, también hubo voces a favor. La senadora uribista María Fernanda Cabal cuestionó que los militares y policías son sacrificados en esta materia, pues "los miembros de grupos insurgentes cuentan con su derecho al voto. Se merecen votar quienes se exponen día a día por el pueblo colombiano".



De otro lado, el senador conservador Óscar Barreto comentó que, en medio de la 'paz total' que quiere construir el presidente Gustavo Petro, se debería permitir a la Fuerza Pública ejercer su derecho al voto.



“Yo sé que este es un debate complejo y que genera muchas discrepancias en todos los partidos políticos de Colombia. He escuchado acá todos los argumentos para no apoyar este proyecto y encuentro unos argumentos extremadamente débiles. La Fuerza Pública es la garante para llevar los votos el día de las elecciones y muchos aquí dicen que en todos los países en donde la Fuerza Pública tiene derecho a ejercer el voto, se roban las elecciones de acuerdo a los intereses de las fuerzas militares. Creo que ese es un argumento increíblemente débil”, comentó Barreto.