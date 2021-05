Senado definió fecha para votar moción de censura contra Mindefensa

Luego de un tensionante debate promovido por la oposición, que se extendió por más de nueve horas, el Senado de la República ya definió la fecha en la que se votará la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

El ministro respondió el pasado lunes ante el Senado por las actuaciones de la Fuerza Pública en medio de las protestas y algunas menciones que el funcionario habría hecho relacionadas con este tema.



En los debates, Molano fue acusado por la oposición de “mentirle al país”, de haber descuidado la seguridad regional y de “responsable político de crímenes de lesa humanidad”.



Luego de la discusión, la Mesa Directiva del Senado definió que la votación será este jueves a partir de las 9 de la mañana, cuando se definirá si Molano puede seguir en u cargo o no.



En todo caso, a pesar de los señalamientos de la oposición, es difícil que se logren los votos para sacar el ministro. De hecho, ya las mayorías en el Legislativo salieron a anunciar su respaldo a Molano y, en consecuencia, anunciaron su voto negativo a la moción de censura.



De entrada, el Mindefensa cuenta con el apoyo del partido de Gobierno, el Centro Democrático. A esto se suma el Partido Conservador, que este lunes anunció su voto negativo a la moción de censura.



Esta misma posición la asumió este martes Cambio Radical. A ellos se sumarán seguramente sectores del Partido de ‘la U’ (24 curules), que han hecho pronunciamientos en defensa del ministro.



Con estos apoyos, Molano lograría superar el mínimo de votos para mantenerse en el cargo.



En esta decisión también juega el hecho político de que los sectores conservadores y de centro, como es el caso de Cambio Radical, que no necesariamente apoyan al gobierno Duque, no están dispuestos a entregarle en bandeja la cabeza de un ministro tan estratégico como el de Defensa a la oposición.



