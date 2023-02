Nicolás Echeverry Alvarán, vocero del partido Conservador en el Senado, Invito a su colectividad en "el Congreso, a rechazar" el proyecto de Ley que busca reformar la salud de los colombianos y que radicó en la tarde de este lunes la ministra Carolina Corcho. "Nuestro país no puede retroceder en la prestación y garantía de un derecho fundamental como la salud. Hay que construir desde 0 y con objetividad", dijo.

"Tengo que ser claro y contundente frente a la Reforma a la Salud radicada ayer en el Congreso. Es imposible aprobarla así como está, para un cambio tan drástico se requiere un proceso largo de análisis técnico, profesional y social", dijo el legislador.



Se trata de la primera vocería de un partido que forma parte de la coalición de Gobierno que le dice no a una de las iniciativas fundamentales para la administración Petro.



Tras un hermetismo pocas veces visto, el Gobierno finalmente publicó su proyecto de reforma de la salud, en un acto simbólico de radicación este lunes.



La iniciativa, que plantea “cambios estructurales” del sistema, tiene 152 artículos. Si bien no propone acabar con las empresas prestadoras de salud (EPS), como se especuló durante los últimos seis meses, sí plantea para ellas toda una metamorfosis: operarían en regiones específicas, tendrían que atender a todos los miembros de un mismo hogar y ya no manejarían recursos públicos.



El documento también señala que tendrán que entregar a todos sus afiliados a los centros de atención primaria.



Tras la radicación, el proyecto ahora está en el escenario natural: El Congreso. Allí, hasta ahora, se empiezan a escuchar las primeras valoraciones de un texto que seguramente será uno de los más discutidos por su importancia nacional.



POLÍTICA