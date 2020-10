Mujeres agredidas tendrían preferencia para acceder a vivienda

Una de las situaciones que lamentablemente hace que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sigan teniendo contacto con su agresor es la dependencia económica. Para ayudar a revertir esta realidad, la Plenaria de la Cámara aprobó una disposición que permite a estas mujeres tener prioridad en el acceso a subsidios y apoyos de vivienda.

El artículo fue incluido en el llamado proyecto de ley de vivienda, iniciativa que fue aprobada por la Plenaria de la Cámara y a la que solo le resta un debate para convertirse en ley.



“El Gobierno Nacional, con el propósito de procurar la autonomía, la seguridad y el bienestar emocional de esta población promoverá, en el marco de su política pública habitacional, beneficios diferenciales a favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en materia de vivienda”, dice artículo aprobado.



(Vea también: Vuelve debate sobre la flexibilización del porte de armas en el país)



“La Cámara aprobó anoche nuestra propuesta para que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar tengan acceso preferencial a programas de vivienda. Ojalá esto les ayude a miles a estar a salvo, a no depender de su agresor”, manifestó el congresista José Daniel López, autor de la propuesta.



Por medio de esta iniciativa legislativa se establecen instrumentos y mecanismos para facilitar el acceso de los colombianos a una vivienda digna, tanto en zonas urbanas como rurales del país, a través de una simplificación normativa. Así mismo, se busca fomentar un crecimiento ordenado y planificado de las ciudades.



El Proyecto de Ley permite profundizar aún más el acceso a los 200 mil subsidios de vivienda anunciados en el marco del programa de reactivación económica del Gobierno Nacional.



Por ejemplo, se permite que los hogares que en el pasado recibieron un subsidio familiar de vivienda en la modalidad de mejoramiento puedan acceder a un subsidio familiar de vivienda en la modalidad de adquisición, siempre y cuando a la fecha de la solicitud no cuenten con un título de propiedad en el territorio nacional y cumplan con los demás requisitos establecidos en la reglamentación.



(Lea también: Líderes internacionales piden al Congreso aprobar el Acuerdo de Escazú)



En cuanto a la vivienda rural, el Proyecto de Ley reconoce que no todos los municipios del país cuentan con la misma infraestructura vial terrestre ni con los mismos medios de acceso ya sea por vía fluvial, aérea o por cualquier otro medio. Por lo anterior, se aumentará -en los casos que sea necesario- el valor de los subsidios, únicamente por medio del rubro de transporte de materiales a zonas rurales dispersas, teniendo en cuenta la distancia y las condiciones de las vías de acceso.



La iniciativa queda ahora en manos de la Plenaria del Senado, donde tendrá su último debate.



POLÍTICA