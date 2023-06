El Congreso de la República es el eje de la democracia representativa y la rama del poder legislativo del Estado. Para promover el conocimiento de sus instalaciones y la participación pública, la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso brinda la posibilidad de ir al Capitolio Nacional a través de visitas guiadas.



Conozca cómo inscribirse a este recorrido por las paredes donde se promulgan, modifican y derogan las leyes del país.



¿Qué son las visitas guiadas al Congreso?

Es un ejercicio pedagógico en el cual estudiantes de colegios, universidades, visitantes protocolarios y grupos de la sociedad civil visitan el Capitolio Nacional de forma presencial y conocen su historia, arquitectura y arte. Esto por medio de un funcionario guía para cada grupo, quién será el responsable de realizar el recorrido.



“Allí los expositores interactúan con los asistentes sobre el Congreso, su función constituyente legislativa y de control político, y la participación relevante en la vida nacional que cumple la Rama Legislativa del Poder Público”, dice la página web del Senado.



Estos “tours” se instituyeron desde el año 2004 e institucionalmente con la Ley 1147 de 2007 y actualmente no tienen ningún costo.



Horario

Las visitas se realizan los días viernes y excepcionalmente los días lunes y jueves, de 9.30 a.m. a 12:00 m.

Duración

El recorrido de la visita guiada tiene una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.



Número de visitantes por grupo

El número máximo de visitantes por grupo es de 35 personas y el mínimo 1 persona, la institución o el grupo organizado debe designar uno o dos responsables por grupo.

Fachadas Congreso de la República. Bogota 6 de febrero del 2023 FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Cómo realizar la solicitud?

Si usted está interesado o interesada en conocer el Congreso, más ahora en periodo de vacaciones, puede hacerlo a través de los siguientes canales de comunicación:



Atención personalizada: Calle 11 No.5-60 Tercer Nivel. Centro Cultural Gabriel García Márquez. Bogotá, D.C.



Atención telefónica: Línea Nacional Gratuita: 01800012 25 12 Bogotá, D.C. 3822303-06-07



Correo electrónico: visitasguiadascongreso@senado.gov.co



Al recibir la solicitud, la Unidad de Atención Ciudadana del Congreso debe verificar la disponibilidad de la fecha solicitada. Si no existe disponibilidad, se le informará. Si hay disponibilidad en la fecha solicitada, se le enviará un primer correo electrónico adjuntando la “Guía Visitas Guiadas al Congreso de la República” un formato de inscripción donde deberá llenar los datos que le solicitan.



Una vez hecho esto, la Unidad de Atención Ciudadana volverá a enviarle un correo electrónico con la confirmación formal de la visita.



Sitios que hacen parte de la visita guiada

-Patio Tomás Cipriano de Mosquera



-Salón Elíptico



-Salón de la Constitución



-Recinto del Senado



-Patio Rafael Núñez



-Salón Boyacá



Se finaliza, además, con un modelo de sesión Plenaria en el cual los visitantes actúan como congresistas, (el Senado resalta que esta actividad está sujeta a la disponibilidad de los salones).

Salón Elíptico del Congreso, donde se instalará el nuevo año legislativo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Indicaciones

-El punto de encuentro para dar inicio es la entrada principal del Capitolio Nacional ubicado en el costado sur de la Plaza de Bolívar, calle 10 No 7-51.



-Se solicita presentación personal adecuada y para el caso de los colegios que tengan el uniforme deberán portarlo.



-Durante el recorrido se debe mantener en silencio el celular y no se puede consumir alimentos en sitios no autorizados.



-Se autorizan las fotografías dentro de los salones



-Cuando se transite por los pasillos del Capitolio Nacional, se debe guardar completo silencio para no interferir las labores de los congresistas y funcionarios de las dependencias allí ubicadas.



-En caso de un mal comportamiento que afecte el desarrollo del recorrido, la Policía Congreso procederá al retiro del personal de las instalaciones.



Personas con discapacidad

De acuerdo con la página del Senado, “si entre los visitantes programados se encuentran personas con discapacidad sensorial (autismo, síndrome de down, parálisis cerebral y física) deben venir acompañados de un cuidador o adulto responsable y en caso de las personas sordas deben venir acompañados de un intérprete de lenguaje de señas, las personas ciegas deben venir acompañadas de un guía que puede ser una persona o un canino que no sea de raza peligrosa o que venga con bozal”.

